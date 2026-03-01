Ratinger U23 und SV Hösel sehnen sich nach Revanche

Ratingen 04/19 misst sich mit CfR Links. – Foto: Lea Schirrweit

Für die Gastgeber gilt es, diese Keller-Truppe aus Heerdt auf Distanz zu halten und die grausige Hinspielpleite vergessen zu machen. Daran erinnert sich der Trainer Andreas Voss besonders: „In der ersten Hälfte ist uns nichts gelungen, und auch danach wurde es nicht viel besser.“ 2:5 wurde verloren, das alles schmerzt immer noch.

Jetzt gehen seine Schützlinge mit einem knappen Drei-Punkte-Vorsprung in dieses Heimspiel, und der Coach ist wieder dabei. Seine starke Erkältung ist überwunden, wenngleich der Sportliche Leiter Tobias Krampe weitgehend das Vorbereitungstraining der U23 leitete. Die Stammspieler Ben Gubsch und Len Brammertz wurden geschont, sie waren ebenfalls stark erkältet, aber auch sie sind gegen den CfR dabei. Dort ist wie seit Jahren der Ur-Ratinger Paschalis Ivantzikis der große Torjäger: Acht Saisontore hat er bisher beisammen. Den 31 Jahre alten Lehrer will Voss im Kollektiv verteidigen.

Hösel gegen den Trend

Heimrecht hat auch der Nachbar SV Hösel. Dort gilt es, die lange Talfahrt mit zuletzt vier Niederlagen zu beenden. „Aber die Stimmung in der Mannschaft und auch im Umfeld ist gut“, erklärt der Sportliche Leiter Mark Rueber. „Es kommen jetzt einige Spieler zurück, die zuletzt nicht fit waren.“ So ist am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn DSC 99 Levin Richter wieder dabei. An das Hinspiel haben die Höseler indes ungute Erinnerungen, es ging 2:6 verloren. Gelingt die Revanche, ist am Neuhaus ganz tiefes Durchatmen angesagt. Anstoß ist um 15.30 Uhr.