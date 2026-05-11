Ratinger U23 und SV Hösel punkten jeweils einfach

Ratingen 04/19 II führt die ungeschlagene Serie fort – Foto: Lea Schirrweit

Aber noch ist der neue Vertrag von Trainer Andreas Voss nicht in trockenen Tüchern. „Keine Sorge“, beruhigt der Ex-Profi. „Kommende Woche setzten wir uns zusammen, und dann kommt auch dieses Thema auf den Tisch. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass es weiter geht.“

Zum Spiel meinte er: „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten auch genug Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Aber man muss auch treffen. Da haben wir viel liegen gelassen.“ Seine Truppe ging mit einem 1:0 in die Pause. Der Torschütze war Elias Belaarbi, der im Winter aus Wittlaer an den Götschenbeck gekommen war. Es war sein zweites Saisontor. Die zweite Führung gelang in der 69. Minute durch Edin Hadzibajramovic mit feiner Einzelleistung. Aber dann baute die U23 die Führung nicht aus, und so nahm Uedesheim noch einen Punkt mit. Eine starke Vorstellung bei 04/19 bot wieder der junge Schlussmann Sam Koch. Sein Weggang in den Essener/Gelsenkirchener in wenigen Wochen schmerzt.

Hösel verpasst Sieg - feiert jedoch Klassenerhalt

Jetzt, nach diesem 1:1 (0:1) daheim gegen die SVG Weißenberg, ist der SV Hösel endgültig gerettet, es geht im Spätsommer in die zweite Bezirksliga-Runde. Dabei war der Heimsieg der 85. Minute greifbar nahe. Denn Max Ganns wurde im Gästestrafraum von den Beinen geholt – Elfmeter für den SV Hösel. Aber Nick Hartmann, der Ex-Lintorfer, verschoss. Es wäre sein achtes Saisontor gewesen, nun bleibt es erst einmal bei sieben. "Wir sind jedenfalls froh, dass auch rechnerisch nichts mehr passieren kann", sagte der Sportliche Leiter Mark Rueber.

Dabei dauerte es recht lange, bis seine Höseler zum ersehnten 1:1-Ausgleich kamen. In der 67. Minute schlenzte der Innenverteidiger Anes Danjali, den längst nichts mehr hinten hielt, ein geschicktes Zuspiel von Oliver Wenzler in den Weißenberger Winkel. Sein siebtes Saisontor, es gab neuen Auftrieb, aber Weißenberg verteidigte geschickt. Bis auf die erwähnte 85. Minute. Nur zwei Punkte hat damit die Aufstiegstruppe vom Neuhaus aus denvergangenen beiden Spielen geholt, und am kommenden Sonntag geht es zum Titelfavoriten MSV Düsseldorf. Daheim gab es jedenfalls nichts zu gewinnen, das Hinspiel ging 0:3 verloren.