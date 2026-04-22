Ratinger U23 spielt wegen des Oberliga-Topspiels früher

Die U-23 Ratingens spielt bereits am Donnerstag – Foto: Lea Schirrweit

Bereits am Donnerstagabend, 19.30 Uhr bestreitet die U23 von Ratingen 04/19 vorgezogen ihr Bezirksliga-Heimspiel gegen den Aufsteiger Rhenania Hochdahl. Der Grund der Verlegung ist das Oberliga-Topspiel der „Ersten“ am Sonntag (15 Uhr) im Stadion gegen den KFC Uerdingen. Hochdahl, Tabellen-Drittletzter und damit in höchster Abstiegsgefahr schwebend, stimmte dem Wunsch umgehend ein. „Am Sonntag wird bei uns im Verein alles benötigt, was zur Verfügung steht. Also viele Spieler und auch Betreuer für die Ordnung“, sagt der U23-Erfolgscoach Andreas Voss. Seine Mannschaft steht im sicheren Mittelfeld, da kann in den letzten sechs Saisonspielen nicht mehr viel passieren. „Und ganz Ratingen brennt auf das Uerdingen-Spiel“, so der 47-jährige Moerser.

Er kann wie schon zuletzt in Wittlaer beim wichtigen 4:1-Sieg eine starke Truppe aufbieten. Die Offensivkräfte Henry Page und Edin Hadzibajramovic werden eingesetzt und auch Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis. Der 20-Jährige befindet sich längst wieder in alter Form (14 Tore bisher). Allerdings hat sich vorerst der starke Linksfuß Philipp Mokwa verabschiedet, er weilt in USA, will aber in den letzten beiden Spielen im Mai wieder dabei sein. Ben Gubsch und Len Brammertz fallen verletzt aus.

Für Hösel ist noch einiges drin

In den letzten sechs Bezirksliga-Spielen versucht der SV Hösel, seinen erfreulichen Mittelfeldplatz (Rang zwölf) noch etwas zu verbessern. Da ist noch einiges drin, alles steht dicht beieinander. Am Sonntag, 15.30 Uhr, kommt der FC Grevenbroich an den Neuhaus (Hinspiel 1:1). Die Gäste belegen Platz sechs, also ebenfalls jenseits von Gut und Böse.