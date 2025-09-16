Ratinger U23 kann nur verkürzen, der SV Hösel feiert

Gute Leistung von Hösel. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Ratingen Tobias Krampe, der Sportliche Leiter der U23 von Ratingen 04/19, ist überall im Geschehen für seine Ehrlichkeit bekannt, ein Mann der klaren Worte. So verschönerte der 37-Jährige auch nichts, was die 3:4-Heimschlappe seiner Bezirksliga-Truppe gegen die SG Benrath-Hassels betrifft. "Hassels hat Erwachsenen-Fußball gespielt. Diese Truppe ist einfach reifer, sie will oben angreifen. Das war jederzeit deutlich zu erkennen", so der Chef der Ratinger Mannschaft.

In den ersten 45 Minuten bestimmten ausschließlich die Gäste, die in der Tabelle nun steil nach oben blicken, das Geschehen, und Ratingens 0:3-Pausenrückstand entspricht auch dem Spielverlauf. Nach einer Stunde, es stand immer noch 0:3, nahm Trainer Andreas Voss seinen Parade-Stürmer Eleftherios "Lefti" Vasileiadis herein. "Wir wussten", berichtete Krampe, "dass Lefti keine 90 Minuten durchhält. Er fühlte sich unwohl. Aber für eine halbe Stunde sollte es doch reichen." Und das tat es dann auch. Tatsächlich verkürzten die bis dahin klar unterlegenen Hausherren auf 1:3 durch Max Kronauer. Aber wenig später stand es schon wieder 1:4 (81. Minute), weil Kerem Cigerli einen Strafstoß verursacht hatte mit seinem Handspiel. In den letzten Minuten der Partie konnte das Resultat noch verbessert werden, aber für einen Punktgewinn reichte es nicht. Am kommenden Sonntag geht es zur VdS Nievenheim (16 Uhr).

Hochdahl geht in Hösel unter