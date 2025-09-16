Ratinger U23 kann nur verkürzen, der SV Hösel feiert

Ratingen Tobias Krampe, der Sportliche Leiter der U23 von Ratingen 04/19, ist überall im Geschehen für seine Ehrlichkeit bekannt, ein Mann der klaren Worte. So verschönerte der 37-Jährige auch nichts, was die 3:4-Heimschlappe seiner Bezirksliga-Truppe gegen die SG Benrath-Hassels betrifft. "Hassels hat Erwachsenen-Fußball gespielt. Diese Truppe ist einfach reifer, sie will oben angreifen. Das war jederzeit deutlich zu erkennen", so der Chef der Ratinger Mannschaft.
In den ersten 45 Minuten bestimmten ausschließlich die Gäste, die in der Tabelle nun steil nach oben blicken, das Geschehen, und Ratingens 0:3-Pausenrückstand entspricht auch dem Spielverlauf. Nach einer Stunde, es stand immer noch 0:3, nahm Trainer Andreas Voss seinen Parade-Stürmer Eleftherios "Lefti" Vasileiadis herein. "Wir wussten", berichtete Krampe, "dass Lefti keine 90 Minuten durchhält. Er fühlte sich unwohl. Aber für eine halbe Stunde sollte es doch reichen." Und das tat es dann auch.
Tatsächlich verkürzten die bis dahin klar unterlegenen Hausherren auf 1:3 durch Max Kronauer. Aber wenig später stand es schon wieder 1:4 (81. Minute), weil Kerem Cigerli einen Strafstoß verursacht hatte mit seinem Handspiel. In den letzten Minuten der Partie konnte das Resultat noch verbessert werden, aber für einen Punktgewinn reichte es nicht. Am kommenden Sonntag geht es zur VdS Nievenheim (16 Uhr).
Im Bezirksliga-Duell gegen den Mitaufsteiger Rhenania Hochdahl ist dem SV Hösel eine echte Klasse-Vorstellung gelungen. 5:1 (0:0) schossen die Blau-Weißen den Kreisliga-A-Meister der vergangenen Saison – Hösel gelang der Aufstieg über Rang zwei – vom Platz, und was dabei in Halbzeit zwei geboten wurde, war Extraklasse. Auch wenn der SVH-Boss Michael Rueber einschränkte: "Das Ergebnis fiel ein oder zwei Tore zu hoch aus. Aber das ist jetzt nur noch eine Randbemerkung. Vor allem unser intensives Laufspiel hat alle hier am Neuhaus begeistert."
Wichtig war die schnelle 1:0-Führung kurz nach dem Wechsel durch Marius Pauly (47. Minute), der genau in den Hochdahler Winkel traf. Der 26-Jährige kam vor zwei Jahren vom FC Büderich, seinem Stammverein, an den Neuhaus. Aber ebenfalls Extraklasse war die Vorstellung von Fabian Schürings. "Unglaublich, was der Junge gelaufen ist", so Michael Rueber. Er war es auch, der den 28-jährigen Ur-Ratinger in diesem Frühjahr vom VfB Speldorf nach Hösel lockte. Zudem ganz wichtig war Schürings 3:1 in der 72. Minute: Zu diesem Zeitpunkt drückten die Hochdahler mit viel Gewalt auf den Ausgleich. Am kommenden Sonntag geht es für Hösel zum CfR Links (15 Uhr).