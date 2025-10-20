Torreiches Spiel für Hösel. – Foto: Alexander Biehler

Ratinger U23 enttäuscht im Derby, SV Hösel im Ergebnis Die U23 von Ratingen 04/19 hatte beim starken ASV Mettmann keine wirkliche Chance, in diesem Bezirksliga-Auswärtsspiel etwas zu holen, und war so mit der 0:2-Schlappe sehr gut bedient.

Die Gastgeber kamen ständig zu hochkarätigen Abschlüssen, spielten viel druckvoller, und gefährliche Ratinger Angriffe gab es kaum. Lediglich einen in der Startphase durch Engincan Yildiz, der von Leo Kaiser mustergültig freigespielt wurde (12. Minute). Und dann eine Halbchance durch Kaiser Mitte der zweiten Hälfte, der aber das Tor nicht traf.

Koch überragt zwischen den Pfosten So stand dieses Nachbarderby ständig im Zeichen der Mettmanner Angriffe, die durchaus schwungvoll vorgetragen wurden. Aber Ratingens Keeper Sam Koch war der mit Abstand beste Akteur seiner Truppe, und vor ihm räumte Len Brammertz viel weg. Er spielte diesmal notgedrungen in der Innenverteidigung, obwohl seine Laufstärke aber an den Außenbahnen gebraucht wurde. Auch Kaiser mühte sich rechts, holte im Halbfeld einige Bälle, aber mehr hatten die Gäste nicht zu bieten.

So sagte Trainer Andreas Voss: „Ich bin tief enttäuscht. Nur zwei, drei Spieler brachten Normalform. So kann man hier in Mettmann nichts holen.“ Am nächsten Sonntag kommt der TV Kalkum-Wittlaer an den Götschenbeck. Torfestival für Hösel Eigentlich hatte sich der SV Hösel beim Abstiegskandidaten VdS Nievenheim den sechsten Saisonsieg sehnlich erhofft. Es sah auch lange nach dem dritten Auswärtsdreier der Saison aus bei klarer Überlegenheit im ersten Durchgang und der 3:1-Pausenführung. Aber Mitte der zweiten Hälfte erlaubten sich die Blau-Weißeneinen Tiefschlaf und handelten sich einen Doppelschlag ein. Also 3:3 nach einer Stunde.