Ratinger U15 will gegen Dortmund nachlegen

Der Start in die neue Saison ist geglückt, jetzt möchten die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 im ersten Heimspiel gegen Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund nachlegen. Die Partie wird am Samstag um 15 Uhr im Stadtwerke Sportpark in Ratingen angepfiffen.

„Der Sieg beim FC Hennef 05, dem Absteiger aus der Regionalliga Staffel 1, hat uns gutgetan, und wir haben ihn genossen“, sagt U15-Coach Daniel Kampmann. „Aber nun blicken wir konzentriert nach vorne. Wir haben in dieser Woche intensiv trainiert. Zu Beginn der Woche war es eher körperlich, die anderen beiden Einheiten haben wir uns eher auf das Spielerische konzentriert. In diesem Bereich wollen wir am Samstag auch einen Fortschritt sehen.“

Doch wer damit rechnet, dass die Aufgabe gegen Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund, der zum Auftakt der Regionalliga West Staffel 2 gegen Absteiger Arminia Bielefeld mit 0:3 verlor, einfach werden würde, sieht sich getäuscht. „Der TSC Eintracht macht gute Jugendarbeit, die Jungs sind technisch gut ausgebildet. Deshalb müssen wir wie in jedem Spiel Vollgas geben, um erfolgreich zu sein“, sagt Kampmann.

Personell kann der neue Coach der Blau-Gelben fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Florian Blaschke, der bereits im vergangenen Jahr im U14-Team Regionalliga-Erfahrungen bei der U15 sammeln konnte, befindet sich nach einer Verletzung im Aufbautraining. In Hennef beorderte Coach Kampmann Ajdin Pasic, der von Rot-Weiß Oberhausen kam, ins Gehäuse. „Ajdin hat seine Sache in Hennef zum Auftakt gut gemacht“, lobt Kampmann seinen Keeper.

Offensiver Spielwitz statt defensiver Kompaktheit

Der Coach möchte mit der U15 von Ratingen 04/19 attraktiven, modernen Offensivfußball spielen. „Mir ist definitiv ein 4:3 lieber als ein 1:0“, sagt Kampmann. Zum Auftakt der Regionalliga bestätigte sich auch der in der Vorbereitung gewonnene Eindruck, dass Verteidiger Arkan Farhan Shaib sowie Flügelstürmer Karim Haridy und Mittelfeldspieler Keyhan Aydin die zentralen Spieler im Team aus der Dumeklemmerstadt sind.

„Zu Hause wollen wir unbedingt mit einem Sieg nachlegen, insbesondere mit Blick auf das Gastspiel bei Arminia Bielefeld in der Woche danach“, sagt Kampmann. „Nach Bielefeld würden wir am liebsten mit sechs Punkten fahren. Aber erst einmal ist unser Fokus nun auf den TSC Eintracht Dortmund gerichtet. Das wird keine einfache Aufgabe, aber wir werden alles geben, um die Punkte in Ratingen zu behalten.“