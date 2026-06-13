Ratinger U15 muss noch einmal ihr Herz in die Hand nehmen

U15 Ratingens steht vor einer schweren Aufgabe – Foto: Jens Terhardt

Die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 stehen vor dem Abstieg aus der Regionalliga West Staffel 2 in die Niederrheinliga. Am letzten Spieltag kann man dies nur noch mit einem doppelten Fußballwunder abwenden. Beim Spiel der Blau-Gelben bei Tabellenführer Rot-Weiss Essen am Samstag (15 Uhr, Kunstrasenplatz Seumannstraße, Essen) muss das Team aus Ratingen auf jeden Fall gewinnen, zeitgleich muss aber auch das Tabellenschlusslicht den Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund besiegen.

„Wir müssen noch einmal unsere Kräfte bündeln“, sagt Daniel Kampmann in der Trainingswoche vor dem letzten Saisonspiel bei Rot-Weiss Essen. Der Tabellenführer der Regionalliga West Staffel 2 spielt eine großartige Saison. Lediglich drei Spiele konnte der RWE-Nachwuchs nicht gewinnen: In der Hinrunde trennte man sich beim TuS Hordel 2:2-Unentschieden, in der Rückrunde musste man sich bei Fortuna Köln und bei Arminia Bielefeld jeweils 1:2 geschlagen geben. Das Hinspiel bei Ratingen 04/19 konnte man mit 4:0 für sich entscheiden.

Halbfinal-Niederlage gegen RWE macht Mut

Am Mittwoch gewann RWE zudem den Niederrheinpokal durch einen 2:0-Sieg beim klassenhöheren MSV Duisburg. Im Halbfinale hatten sich die Essener in Ratingen mit 2:0 durchgesetzt. Und genau dieses Spiel macht dem Tabellenvorletzten Hoffnung. „Wir haben über weite Strecken gezeigt, dass wir Essen das Leben schwer machen können, wenn wir kompakt stehen“, berichtet Trainer Kampmann. „Die Nadelstiche im Angriff, die wir setzen können, müssen wir dann natürlich effektiv nutzen.“