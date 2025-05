Ratinger U15 hat Planungssicherheit

Nach dem Aus im Viertelfinale um den Niederrheinpokal kassierte die U15 von Ratingen 04/19 eine 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den Tabellennachbarn SC Preußen Münster im heimischen Sportpark am Götschenbeck. Durch die sechste Saisonniederlage rutschte das Team von Andreas Voss von Platz fünf auf sechs ab.

Positive Nachrichten hatte es für den Trainer allerdings vor der Partie gegen Münster gegeben, denn der verletzte Stammkeeper Nils Poncin kehrte ebenso wieder in den Kader zurück wie der in Duisburg beim Pokalspiel verletzt ausgeschiedene Abwehrspieler Frederik Vöge.

Insgesamt zeigten die C-Junioren von Ratingen 04/19 gegen den Tabellennachbarn Münster, der nun aufgrund des besseren Torverhältnisses an dem Team aus der Dumeklemmerstadt auf Platz vier vorbeigezogen ist, eine ordentliche Leistung. „Gerade gegen den Ball haben wir unsere Sache richtig gut gemacht, wir waren engagiert. Aber im Spielaufbau haben wir uns zu viele Fehler erlaubt, und wir haben insgesamt zu kompliziert gespielt, viele falsche Entscheidungen getroffen“, berichtete Voss nach dem Spiel.

So kamen die Gäste aus Münster in der 20. und 30. Minute zu zwei Treffern vor der Pause und führten demnach 2:0 zur Halbzeit. Auch im zweiten Durchgang blieben die Ratingener dran und versuchten alles, um die Partie noch einmal zu drehen. Fünf Minuten vor dem Spielende vergaben die Gastgeber noch einen Elfmeter. „Hätten wir diesen zum 1:2-Anschlusstreffer verwandeln können, wären wir wieder dran gewesen und hätten das Spiel vielleicht noch einmal positiv gestalten können“, sagte Voss. Doch in der Nachspielzeit gelang Preußen Münster noch der Treffer zum 3:0, und damit war das Spiel endgültig entschieden.

Drei Partien hat Ratingen 04/19 in dieser Regionalliga-Saison noch zu absolvieren. Nächstes Wochenende ist die Mannschaft von Andreas Voss zu Gast beim SC Verl, am 31. Mai empfängt sie im letzten Heimspiel der Spielzeit den FC Viktoria Köln, und am 14. Juni ist sie zum Saisonabschluss zu Gast bei Rot-Weiss Essen.

Das Thema Aufstieg hat Andreas Voss nach der 0:3-Niederlage gegen den SC Preußen Münster endgültig abgehakt. „Letztlich müssen wir uns dann jetzt auch eingestehen, dass die anderen Mannschaften noch etwas besser aufgestellt sind und es bei uns nicht zu den Spitzenplätzen reicht“, sagte der ehemalige Bundesligaprofi. „Aber dennoch spielen wir eine gute Saison, und wir können stolz sein, denn wirhaben definitiv Planungssicherheit und werden auch in der kommenden Saison mit der U15 von Ratingen 04/19 in der Regionalliga spielen.“

04/19: Poncin – Tambetabi, Akyüz, Tosic, Vöge (65. Mylonas), Braimah, Dibanzilwa, Aydin (36. Lakoubi), Djember (65. Boz), Dietrich (50. Celik), Waldmann (50. Özad)