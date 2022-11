Der SV Hösel II hat am Wochenende dreifach gepunktet. – Foto: Dennis Kemmerling

Ratinger Trio steht an der Spitze der Kreisliga B Kreisliga B: So schlugen sich die Ratinger Mannschaften am Wochenende.

Der SV Hösel II hat mit einer souveränen Heimvorstellung die Tabellenspitze der Kreisliga B verteidigt. Das Schlusslicht Croatia Düsseldorf war am Neuhaus chancenlos, der SVH gewann 4:0. Es dauerte aber, bis der Angriff ins Rollen kam. Auslöser waren die beiden Auftakttreffer von Max Esken (53./ 55.) zum 2:0. Dann legten Dominik Woeste und Thorsten Lindemann zum 4:0 nach. Aber der TuS Breitscheid bleibt als Tabellenzweiter auf Tuchfühlung. Beim TuS Gerresheim II schoss Malte Warnking das goldene Tor in der 56. Minute zum 1:0-Auswärtssieg.