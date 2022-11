Ratinger Trio hat sich oben in der Kreisliga B festgesetzt Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 1: Hösel II seit 14 Spielen unbesiegt.

Das Ratinger Spitzentrio in der Kreisliga B, der SV Hösel II, der TuS Breitscheid und Türkgücü Ratingen, sie geben sich keine Blößen. Auch am Sonntag war auf sie Verlass, die Spiele wurden gewonnen, und an der Spitze bleibt es unverändert eng. Der SV Hösel II ließ dem Rather SV II keine Chance und gewann das Heimspiel 4:0 (2:0). Leon Lorber, Thorsten Lindemann, Max Esken und Philipp Richter waren die Torschützen. Seit 14 Spielen sind die Schützlinge von Christoph Höfig unbesiegt. Engster Verfolger bleibt der einen Zähler zurückliegende TuS Breitscheid. Er gewann beim DSC 99 II 2:1, es war der vierte Sieg hintereinander. Jonas Wiegandt traf zum 1:0 (12.), dann 1:1 durch Anton Hauk. Breitscheids Siegtor erzielte Lukas Eckert nach einer Stunde.