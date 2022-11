Ratinger Reserve verpasst den Sieg ganz knapp Beim Heisinger SV spielt das Kellerkind der Fußball-Bezirksliga 3:3. Der engagierte Auftritt dürfte aber die Moral stärken.

In den ersten 45 Minuten tat sich auf beiden Seiten nicht viel. "Es war ein echtes Trauerspiel", sagte Basboga. Trotzdem schaffte Ratingen die 1:0-Führung durch den eingewechselten Chihyun Jung nach Zuspiel von Kris Leipzig (15.). Jung war für Florian Stoll gekommen, der sich verletzt hatte. Die Hausherren erreichten aber noch den 1:1-Halbzeitstand.

Nach dem Wechsel wurde Ratingen viel besser, obwohl es zunächst den 2:1-Führungstreffer der Hausherren hinnehmen musste. Basboga: "Dieses Tor hat unsere Mannschaft wachgerüttelt, denn von nun an bestimmte sie dank ihrer großen Kampfbereitschaft das Geschehen.“ So wurden die Ratinger auch belohnt. Erneut war es Jung, der nach Steckpass von Leipzig den Ausgleich zum 2:2 erzielte (68.). Zehn Minuten später war es Alex Zlateski, der die Ratinger mit 3:2 in Front schoss (78.). Vorbereitet hatte Leipzig den Treffer, der damit an allen drei Ratinger Toren beteiligt war und zudem auch kämpferisch überzeugte.

In der Folgezeit hatten die Gäste noch mehrere hochprozentige Konterchancen, doch keiner brachte den Ball, obwohl freistehend vor dem Torwart, im Heisinger Tor unter. Trotzdem gab es positive Aspekte. So stellte Basboga fest, dass Jung eine gute Sturmspitze ist. Stark auch Philipp Schulz, der großartig als Nummer sechs die Defensive organisierte. Nach diesem Remis hat 04/19 II den Abstand zum Heisinger SV gehalten. Die Niederlagenserie wurde beendet. Auch das dürfte die Moral der Mannschaft weiter gestärkt haben, sodass Basboga den kommenden Aufgaben zuversichtlich entgegen sieht.

04/19 II: R obrecht – Zlateski, Dobry, Thunert, Stoll (15. Jung), Leipzig, Schulz, Schulze, Heckhoff, Afi (65. Münzer), Frincu.