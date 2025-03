Ratinger Reserve trennt sich vom Trainer

Durch die 3:4-Heimniederlage im Kellerduell der Bezirksliga gegen den HSV Langenfeld ist Ratingen 04/19 auf Rang 15 gefallen, der Konkurrent ist vorbeigezogen. Je nach den Absteigern aus den höheren Ligen kann der 15. Tabellenplatz den Abstieg in die Kreisliga bedeuten – das wäre für den Verein, dessen erste Mannschaft in der Oberliga spielt, eine mittlere Katastrophe. Darum hat er nun die Reißleine gezogen: Georg Hanna ist nicht mehr Trainer des Bezirksliga-Teams, auch Robin Martens muss gehen. Ein Nachfolger ist schon gefunden.

Ausschlaggebend für die Trennung von Hanna und Martens war nicht die eine Niederlage gegen Langenfeld, sondern die Talfahrt generell. Nur zwei Punkte holte die Ratinger Reserve in den vergangenen sechs Spielen, von den bisherigen 22 Zählern wurde nur ein einziger auswärts geholt, und nun brachten auch die Heimpartien keinen Erfolg mehr – trotz Verstärkung aus dem Oberliga-Kader. Gegen Langenfeld waren mit Spielmacher Emre Demircan und dem Regionalliga-erfahrenen Ex-Profi Sven Kreyer zwei namhafte Akteure in der Startelf, doch nach einer halben Stunde stand es bereits 0:3.

04/19-Präsident Jens Stieghorst betont, dass „ausschließlich sportliche Gründe“ für die Trainer-Entscheidung vorlagen. „Ich habe nie eine so einvernehmliche Trennung von einem sportlichen Mitarbeiter gehabt wie in diesem Fall. Das war komplett sauber, Georg hat sich am Dienstag noch von der Mannschaft verabschiedet und ist hier immer willkommen“, sagt Stieghorst unserer Redaktion. Hanna sei nach der Niederlage gegen Langenfeld selbst auf ihn und den Sportlichen Leiter der Reserve, Tobias Krampe, zugekommen und habe seinen Rücktritt angeboten – gleichzeitig aber auch gesagt, dass er weiterhin zur Verfügung stünde, sollte der Verein nicht kurzfristig einen Nachfolger finden.

U15-Coach übernimmt

Das schaffte der Klub aber in den eigenen Reihen: Andreas Voss übernimmt ab sofort. Der Ex-Profi, der mit den C-Junioren in der Regionalliga einen konstant guten Job in der Entwicklung der Talente macht und das Team in der Staffel 2 im oberen Drittel ansiedeln will, steigt nun beim Bezirksliga-Team ein. „Wir sind ihm sehr dankbar, dass er sofort zugesagt hat, das zusätzlich direkt zu übernehmen“, sagt Stieghorst. Voss zur Seite steht auch bei den Senioren dessen Co-Trainer Derick Dwomo.

Krampe fasst zusammen: „Die Situation forderte einen frischen Impuls, um der Mannschaft im Abstiegskampf noch einmal neue Energie zu geben.“ Durch den Trainerwechsel erhoffen sich die Verantwortlichen, dass die U23 sich besonders in der Defensivarbeit stabilisiert und das erklärte Saisonziel, den Klassenerhalt in der Bezirksliga, erreicht. Das soll nun Voss schaffen: Der 46-jährige A-Lizenz-Inhaber war unter anderem Profi bei Bayer Leverkusen, MSV Duisburg und VfL Wolfsburg.