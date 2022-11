Ratinger Reserve richtet den Blick aufs rettende Ufer Bezirksliga: Der SV Burgaltendorf kommt am Sonntag.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Bezirksliga steht das abstiegsgefährdete Team von Ratingen 04/19 II vor einer schweren Aufgabe. Denn zu Gast auf der Ratinger Bezirkssportanlage am Götschenbeck ist der Tabellenfünfte SV Burgaltendorf (Sonntag, 13 Uhr). Ratingens Coach Ali Basboga hat gehörigen Respekt vor dem Landesliga-Absteiger. „Nach schwachem Saisonstart haben sich die Essener mit einer Siegesserie nach oben gearbeitet. Ich kenne die Mannschaft ganz gut. Sie wird im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga ein ernsthaftes Wörtchen mitreden, zumal die Mannschaft nach dem Abstieg zusammengeblieben ist“, sagt er.