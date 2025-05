Ratinger Reserve rechnet nur mit der Relegation

Das muss man anerkennen: Die sportliche Führung von Ratingen 04/19 II, das sind im Abstiegskampf der Bezirksliga reine Realisten. So sagt der Chef dieser Truppe, Tobias Krampe, vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die fast schon aufgestiegene SG Benrath-Hassels: „Wir gehen davon aus, dass kein Punkt mehr geholt wird. Unsere Mannschaft kann deshalb die beiden restlichen Spiele ganz locker angehen. Wir machenuns längst Gedanken über die wahrscheinlich kommende Relegation.“

Sollten seine Ratinger auf Platz 15 einlaufen, derzeit sind sie Dreizehnter, geht es umgehend in die Relegation. Dann ist der Drittletzte der Bezirksliga 4, also die Gruppe aus dem Raum Goch/Kevelaer, der Gegner in Hin- und Rückspiel. Das Torverhältnis hat keine Bedeutung, bei Punktgleichheit wird die Platzierung ausgespielt. Es kann also noch richtig spannend werden in dieser Bezirksliga 1. Wo die Benrather, das Hinspiel gewannen sie 4:1, theoretisch noch einen Punkt benötigen, um Platz zwei und den Aufstieg zu sichern. Das erschwert die Sonntag-Aufgabe der RSV-Reserve zusätzlich (13.30 Uhr, Götschenbeck). Immerhin kann gegen den Tabellenzweiten Bestbesetzung geboten werden.