Ratinger Reserve kann stolz auf ihre Talente sein

Youngster trifft doppelt

In der Schlussphase folgte der große Auftritt des 18-jährigen Uwas. Er setzte dem Abstiegskandidaten aus dem Düsseldorfer Süden zwei weitere Bälle in die Maschen, also stand es 4:0 für die Gäste, und der Youngster zeigte auf, welch ein Talent in ihm steckt. Es ist richtig erstaunlich, was sich am Götschenbeck so im Nachwuchsbereich bewegt. Dazu kann der Sportliche Leiter Tobias Krampe ganz stolz verkünden: „Alle Jugendspieler bleiben bei uns. Das haben wir längst geklärt. Wir, also der gesamte Verein, sind grenzenlos stolz auf diese Talente.“ Zum Spiel meinte er: „Mit der Urdenbacher Defensivtaktik kamen wir zunächst nicht klar. Das änderte sich dann restlos. Uns sind im zweiten Durchgang vier herrliche Tore gelungen, und das in einem Auswärtsspiel und bei dieser großen Bedeutung der Partie. Nun können wir ganz in Ruhe die Ostertage genießen.“