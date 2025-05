Ratinger Reserve ist in Solingen chancenlos

Mit Luca Fenzl im Tor, Luca Paura in der Abwehr und Sven Kreyer im Angriff hatte Ratingens Trainer Andreas Voss drei Leihgaben aus der ersten Mannschaft in der Startelf, ansonsten aber auch keine allzu große Auswechselbank zur Verfügung. Die Solinger gingen kurz vor der Pause in Führung, Akin Müjde traf zum 1:0 (37. Minute). Voss wechselte zum Wiederbeginn einmal, doch erfolgreich waren wieder die Gastgeber: Max Niklas Zäh stellte per Doppelpack in der 56. und 66. Minute auf 3:0, David Kuyo erhöhte sogar noch umgehend auf 4:0 (72.).

Erst danach bekam 04/19 II Zählbares auf den Spielbericht und einen Elfmeter zugesprochen, den Konstantin Sivevski verwandelte (81.). Postwendend stellte Solingen aber den Vier-Tore-Vorsprung wieder her durch den Treffer von Serkan Gürdere (82.). Zum Endstand traf dann Kreyer – der Ex-Profi, der vor dieser Oberliga-Spielzeit von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen gekommen war und nach einigen gesundheitlichen Problemen nun schon länger in der Zweitvertretung aushilft, war in der 88. Minute erfolgreich.