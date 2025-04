Ratinger Reserve hofft erneut auf Kreyers Einsatz

Für Ratingen 04/19 II geht es jetzt im Bezirksliga-Abstiegkampf in die entscheidende Phase. Noch acht Spiele stehen au,s und am Sonntag ist das Kellerkind TuS Gerresheim im Sportpark zu Gast (13.30 Uhr). Sollten die Punkte dort bleiben, ist am Abstieg der Düsseldorfer kaum noch etwas zu rütteln. Und die Ratinger wollen freilich mit allen Mitteln verhindern, dass Gerresheim punktet. Denn mit der Kreisliga A kann man künftig kaum junge, ehrgeizige Talente für Ratingen begeistern.

Platz 15, der schon den Abstieg bedeuten kann, belegt der HSV Langenfeld, und die Ratinger stehen nur wegen des etwas besseren Torverhältnisses einen Rang davor. Ganz klar, im Hinspiel 1:2 unterlegen, brauchen sie dringend den Dreier. Der ist einfach Pflicht. Und so hofft der Sportliche Leiter Tobias Krampe sehnlich, das wieder der frühere Regionalligaspieler Sven Kreyer mitwirken darf. „Sven ist kein Stürmer, der darauf hofft, dass andere ihm die Wege freispielen“, so der 36-Jährige. „Sven hilft immer auch nach hinten hin aus, 90 Minuten lang, er ist nun einmal ein Vollblutfußballer. Und genau den brauchen wir, jetzt im Abstiegsendspurt dringender denn je.“

Aber da spricht der Chef Peter Radojewski das entscheidende Wort über eine Freigabe. Kreyer wohnt in Hösel, er ist also ein „echter Ratinger“ und, so Krampe: „Sven hängt am Verein. Das merken wir bei jedem Gespräch.“ Es geht jedenfalls in Bestbesetzung in dieses Abstiegsspiel, das Tor wird wohl wieder einer aus der Oberliga hüten. Mit Luca Fenzl wäre es die Idealbesetzung.