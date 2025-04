Ratinger Reserve hofft auf Sven Kreyer und die Serie

Seit dem Trainerwechsel, also seit vier Spielen, ist Ratingen 04/19 II unter dem neuen Coach Andreas Voss in der Bezirksliga unbesiegt. Stolze zehn Punkte wurden dabei eingefahren, aber die Abstiegsgefahr ist nur gemildert. Niemals gebremst. Drei Punkte beträgt der schmale Vorsprung vor dem Gefahrenbereich, und mit Sparta Bilk kommt am Sonntag ein Gegner an den Götschenbeck (13.30 Uhr), der ebenfalls auf einen stolzen Lauf hinweisen kann: Sieben Mal blieb der Traditionsklub von der Fährstraße zuletzt unbesiegt.

Es waren in der Regel immer heiß umkämpfte Schlachten, die sich die beiden alten Rivalen geliefert haben. So beim 4:4 im Hinspiel, als Sparta in der Nachspielzeit noch einen Punkt rettete. Allerdings völlig verdient, denn die Ratinger waren in der Endphase ausschließlich zur Verteidigung gezwungen.

Am Sonntag steigt also die Neuauflage. „Wir kennen diese Sparta-Truppe ganz genau“, sagt dazu der Sportliche Leiter der Ratinger Reserve, Tobias Krampe. „Ihr Angriff ist außergewöhnlich stark, in etwa das Beste, was diese Bezirksliga zu bieten hat.“ Allen voran muss auf den Zwei-Zentner-Bomber Marco Meyer geachtet werden. Mit seinen 33 Saisontoren ist der Routinier der beste Angreifer der Liga. „Wir werden ein Konzept erstellen, wie Meyer kaum zum Abschluss kommt“, so Krampe. „Aber ob unsere Abwehr das umsetzen kann, muss abgewartet werden.“