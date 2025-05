Ratingen 04/19 II muss weiter zittern. – Foto: Antje Eichwald

Ratinger Reserve hat nun ein Fernduell um die Relegation Ratingen 04/19 II verliert gegen die SG Benrath-Hassels mit 0:2. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Ratingen II SG Benrath

Die riesigen Hoffnungen, im Bezirksliga-Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten SG Benrath-Hassels etwas holen zu können, gingen für Ratingen 04/19 II nicht in Erfüllung. Der haushohe Favorit aus dem Düsseldorfer Süden war dazu viel zu stark, die RSV-Reserve unterlag 0:2 (0:0), es war die fünfte Niederlage in Serie. Der Abstiegskampf bleibt damit hochdramatisch. Denn auch am kommenden Sonntag zum Saisonausklang ist kaum etwas zu holen. Dann geht es zum Tabellenführer TSV Solingen, der sich dabei den Meistertitel sichern kann. Und da der SSV Berghausen gewann, geht es für die Ratinger im Fernduell mit dem punktgleichen HSV Langenfeld um den Relegationsplatz.

Gestern, 13:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen II SG Benrath-Hassels SG Benrath 0 2 Abpfiff Die Gastgeber gaben alles, um gegen diese SG Benrath-Hassels eine Überraschung zu erstellen. Das wäre schon ein Punktgewinn gewesen. Immerhin kamen sie mit einigem Glück zu einem 0:0-Pausenstand. In der zehnten Minute kamen die Gäste zu einem Treffer, den der gute Schiedsrichter David Rus aus Krefeld mit seinem Gespann wegen Abseits aberkannte. Eine ganz enge Entscheidung. Dann verzeichneten die Düsseldorfer einen Lattenkracher, und überhaupt stand Ratingens Oberliga-Torwart Dario Ljubic ständig mit seinen feinen Paraden im Blickpunkt. In der 25. Minute dann Pech für die Hausherren: Denn Sven Kreyer hatte plötzlich freie Bahn, 20 Meter Torentfernung. Erwurde durch ein Zweckfoul gebremst. Der „Übeltäter“ kam mit Gelb davon, viele Zuschauer sahen hier ein glattes Rot. Dazu zählt auch Ratingens Sportlicher Leiter Tobias Krampe: „Hier musste die Rote Karte her. Sven war durch, dann hätten wir eine Stunde lang Überzahlspiel gehabt. Mit einiger Sicherheit wäre anschließend alles anders gelaufen.“