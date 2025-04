Ratinger Reserve hält nun auch auswärts mit

Bezirksliga, Gruppe 1: Sicherlich, entspannt hat sich die brenzlige Abstiegslage für die Ratinger mit dem einen Zähler kaum, aber jetzt zeigt die Mannschaft endlich, dass sie auch auf fremden Plätzen mithalten kann. In den vergangenen beiden Spielen unter dem neuen Coach Andreas Voss wurden vier Punkte eingefahren, alle auswärts, und wenn am kommenden Sonntag das Kellerkind TuS Gerresheim in den Sportpark kommt (13.30 Uhr), dann kann der Abstand nach unten endlich vergrößert werden.