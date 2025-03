Ratinger Reserve gibt eine 4:1-Führung aus der Hand

Eine Stunde lang passte sich Ratingen 04/19 II gestern dem herrlichen Sonnenwetter an und zeigte im Bezirksliga-Heimspiel gegen den Tabellennachbar SSV Berghausen eine feine Leistung. Die Gastgeber führten 4:1 – und was sollte da bei dieser Überlegenheit noch schiefgehen? Es ging schief, in der Nachspielzeit konnte Berghausen ausgleichen und das 4:4 (3:1) entspricht natürlich in keinster Weise den Ratinger Vorstellungen. Es muss im Abstiegskampf damit weiter gezittert werden, kommenden Freitag geht es zum SC West.

Aber irgendwie konnte man das Resultat in der Endphase erahnen. Denn da ließen sich die Hausherren ständig hinten tief reindrängen und Entlastungsangriffe blieben fast gänzlich aus. So nur noch 4:2 nach 61 Minuten. Und da meinte das Vorstandsmitglied Reinhold Mauermann: „Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir das Spiel nicht gewinnen.“ Denn immer wieder waren es die Glanzparaden des jungen Schlussmanns Ali Karabiyik, die seine RSV-Reserve im Spiel hielt. Dann schmerzte es, dass Max Kohmann im Rahmen dieser Abwehrschlacht eine Riesen-Konterchance liegen ließ (80.). Drei Minuten vor dem Ende der normalen Spielzeit hieß es nur noch 4:3 und in der dritten Nachspielminute 4:4. Der Endstand. Niemand, dessen Herz für die Ratinger schlug, konnte das begreifen. So meinte Reinhold Mauermann, einst war er in der Ratinger Jugend ein Klassestürmer: „Die zweite Hälfte war einfach schwach. Es fand ja praktisch nur noch das Abwehrspiel statt.“

"Das Spiel durfte wir niemals mehr aus der Hand geben“