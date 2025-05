Ratingen II hofft weiter. – Foto: Roberto Parolari

Ratinger Reserve geht auch beim DSC 99 wieder leer aus Die Talfahrt von Ratingen 04/19 II nimmt kein Ende. Auch im Bezirksliga-Gastspiel beim zuletzt überaus erfolgreichen DSC 99 gab es bei der deutlichen 1:4-Schlappe nichts zu holen

Die Talfahrt von Ratingen 04/19 II nimmt kein Ende. Auch im Bezirksliga-Gastspiel beim zuletzt überaus erfolgreichen DSC 99 gab es bei der deutlichen 1:4-Schlappe nichts zu holen, und jetzt, nach der vierten Niederlage in Folge, ist an den direkten Liga-Erhalt nur noch ganz schwer zu glauben. In den letzten beiden Spielen dieser Saison haben es die Blau-Gelben nur noch mit den beiden Spitzenmannschaften zu tun: Am kommenden Sonntag kommt die SG Benrath-Hassels an den Götschenbeck (13.30 Uhr), und zum Saisonausklang am 1. Juni geht es zur TSG Solingen. Wer aus Ratinger Sicht dann an Punkte glaubt, der muss unbedingt eine blaugelbe Brille tragen. Bleibt die Reserve punktlos, könnten Berghausen und Langenfeld vorbeiziehen und 04/19 II läge auf dem Relegationsplatz.

Fr., 16.05.2025, 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf DSC 99 Ratingen 04/19 Ratingen II 4 1 Abpfiff Es begann für die Gäste unglücklich, denn dem DSC gelang früh das 1:0, und er bestimmte zunächst das Geschehen eindeutig. Aber davon befreiten sich die Ratinger recht bald. Mit geschicktem und laufintensivem Pressing wurde der DSC empfindlich im Aufbauspiel gestört und geriet gehörig unter Druck. So erlaubte er sich einen dicken Fehler vor dem eigenen Strafraum, und dadurch hatte Sven Kreyer freie Bahn. Das ließ sich der Routinier nicht nehmen und traf zum 1:1 (22. Minute). Die Ratinger blieben am Drücker. Pech nur, dass Paul Berger kurz vor dem Wechsel einen wuchtigen Schuss an den Außenpfosten setzte. Der 20-jährige Solinger spielte diesmal nicht in der hinteren Kette, sondern offensiv. Auch das machte er durchaus ordentlich mit viel Laufarbeit.