Ratinger Reserve droht Spiel auf Asche in Uerdingen

Ob die Gastgeber dann auf Rasen oder der für alle Gegner ungeliebten Asche zum Anpfiff bitten, bleibt abzuwarten. Die Uerdinger hatten das entscheidende Spiel dazu bei Alemannia Pfalzdorf am Mittwochabend vor 800 Zuschauern mit 1:2 verloren, Pfalzdorf ist damit gerettet, und die nun anstehende Relegation wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das zweite Aufeinandertreffen steigt am kommenden Mittwoch, 18. Juni, 19.30 Uhr am Götschenbeck.

Ratingen gegen das große Fragezeichen

Seit sieben Jahren spielt die RSV-Reserve ununterbrochen in der Bezirksliga, es war in der Regel immer Abstiegskampf angesagt. Aber so eng wie diesmal war es noch nie. Sollte es in dieser Relegation keinen glücklichen Ausgang für die Ratinger geben, wäre das für den ganzen Verein ein herber Rückschlag. Wie wichtig ihm die Bezirksliga-Zugehörigkeit der Reserve ist, zeigt sich auch darin, dass immer wieder Spieler aus dem Oberliga-Kader abgestellt wurden, um zu helfen – etwa Sven Kreyer, der Regionalliga-erfahrene Stürmer, der nach Verletzung in diesem Jahr nur in der Reserve spielte.