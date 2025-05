Ratinger Reserve bricht in der ersten halben Stunde ein

Die Abstiegsgefahr für Ratingen 04/19 II in der Bezirksliga spitzt sich weiter zu. Im Heimspiel gegen TSV Eller 04 waren die Blau-Gelben wie schon im Hinspiel restlos unterlegen und mit der 3:5-Heimschlappe noch bestens bedient. Eller kam zu Torchancen, mit denen man normalerweise drei Spiele gewinnen kann. Mit dieser harmlosen Vorstellung dürfte die RSV-Reserve auch im nächsten Spiel am Freitag beim DSC 99 (20 Uhr) ohne jede Chance sein.

Schon die erste halbe Stunde war an Schwäche kaum zu überbieten. Eller 04, der Erzrivale, besaß viel Raum und griff munter an – und machte aus fünf Großchancen drei Treffer. Also erst einmal 0:3 (30.), es schien schon alles entschieden. Immerhin konnte Ali Aktag noch vor dem Wechsel auf 1:3 verkürzen. Sven Kreyer, der einzige „echte" Oberliga-Spieler, bediente ihn mit feiner Vorlage. Immerhin ein Hoffnungsschimmer. Vorher hatte Kreyer zwei gute Möglichkeiten ausgelassen, er war allerdings der einzige Angreifer, der wenigstens etwas Offensiv-Gefahr für seine RSV-Reserve erstellen konnte. Der Ex-Profi war es auch, der kurz nach Wiederbeginn auf 2:3 stellte. Diesmal lieferte Aktag mit einem feinen Steckpass das Zuspiel.

Eller ließ nur kurz locker

Aber Eller 04 nahm sein Auswärtsspiel wieder ernst, und bald hieß es 2:5 (76.). Es überraschte niemanden, dazu waren die Ratinger viel zu unterlegen. Beim 3:5 in der Endphase zeigte Kreyer durchaus Oberliga-Format, sonst aber bekam er kaum Bälle, mit denen etwas anzufangen war. Dennoch, es gibt auch Positives zu berichten. So, dass der erst 18 Jahre alte Schlussmann Nubar Berberyan durchaus brauchbar ist für die kommenden Aufgaben. Bei den fünf Gegentoren war er machtlos, der 20-Jährige, der im vergangenen Sommer von Landesligist MSV Düsseldorf an den Götschenbeck kam, zeigte viele Paraden und hielt sein Team so halbwegs im Spiel. Er war der beste Akteur des Reserve. Dann ist der Vertrag mit Trainer Andreas Voss für die nächste Spielzeit verlängert, und neun U19-Spieler aus der A-Jugend gaben ihre Zusage für die kommenden Aufgaben.