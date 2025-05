Ratinger Reserve braucht beim DSC mehr Intensität

Drei Bezirksligaspiele stehen für Ratingen 04/19 II im Abstiegskampf noch aus, zwei davon auf fremden Plätzen. Wo die Trauben die gesamte Saison über äußerst hoch gelagert waren. Das 4:1 in Urdenbach und das 3:0 in Richrath – das waren die einzigen Auswärtssiege. Aber drei Niederlagen zuletzt haben die Lage wieder zugespitzt, nur drei kümmerliche Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone.

Am Freitag, 20 Uhr, geht es zum DSC 99. Die Derendorfer befinden sich längst jenseits von Gut und Böse, wie auch die letzten Düsseldorfer Gegner Eller 04 und Sparta Bilk es waren. Wo es trotz Heimvorteil nichts zu holen gab. Und wie soll nun an der Windscheidstraße gepunktet werden? „Auch dort müssen wir uns reichlich viel einfallen lassen“, sagt dazu der Sportliche Leiter Tobias Krampe. Das Heimspiel ging 2:4 verloren, auch da waren die Ratinger weitestgehend chancenlos. Zudem hat der DSC, auf Platz sieben stehend, einen feinen Lauf. Aus den jüngsten vier Spielen wurden stolze zehn Punkte eingefahren.

„Wir müssen jetzt im Endspurt eine ganz andere Mentalität zeigen“, so Kranpe. „Wir müssen in allen Bereichen erheblich mehr investieren. Dass wir auch gute Auswärtsspiele zeigen können, haben wir schließlich zweimal gezeigt.“ Nach der Saison verlässt auch Yasin Uzun den Götschenbeck. Der 19-Jährige, der in seinen 26 Einsätzen sechs Treffer erzielte, kehrt zu seinem Stammverein SV Hösel zurück.