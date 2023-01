Die Ratinger Reserve hat ein erfolgreiches Testspiel bestritten. – Foto: Antje Eichwald

Ratinger Reserve besiegt Rot-Weiß Lintorf knapp Das für Sonntagnachmittag angesetzte Freundschaftsspiel des SV Hösel gegen den Nachbarn SSVg Heiligenhaus ist ausgefallen. Am kommenden Donnerstag geht für die Höseler in der Kreisliga A die Meisterschaft weiter, es kommt der KSC Tesla an den Neuhaus. Anstoß 20 Uhr. Hösel ist Sechster, Tesla Elfter.

Am Sonntag bestritten Rot-Weiß Lintorf und Ratingen 04/19 II ein Freundschaftsspiel. Die Ratinger, als Bezirksligist eine Klasse höher spielend, gewannen 1:0, das Goldene Tor schoss Philipp Schultz kurz nach dem Wechsel. Er spielte einst lange Jahre selbst in der RWL-Jugend. Am Dienstag muss Rot-Weiß Lintorf um 20 Uhr daheim das Hinrunden-Nachholspiel gegen den DSV 04 bestreiten. Beide stehen im Tabellenkeller, die Lintorfer noch um zwei Punkte tiefer. Der Sieger kann sich dort befreien, über die Bedeutung des Kellerduells ist damit alles gesagt.