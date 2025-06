Ratinger Reserve befindet sich in der Wartestellung

Ratingen 04/19 II verfolgt gegenwärtig gebannt die Entscheidungsspiele in der Bezirksliga 4. Dort müssen der VfB Uerdingen, TSV Bockum und Alemannia Pfalzdorf den Gegner ausspielen, der gegen die Ratinger in der Abstiegs-Relegation antritt. Bisher spielten Uerdingen gegen Bockum 2:2 und Bockum gegen Pfalzdorf 1:1. Am Mittwoch treffen Pfalzdorf und Uerdingen aufeinander und der Letzte dieses Trios ist der Ratinger Gegner. Diese Relegation ist am 15. und 18. Juni terminiert, die Ratinger müssen im ersten Spiel auswärts antreten. Der Verlierer muss endgültig runter in die Kreisliga A.