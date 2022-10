Ratinger müssen ihre Aufgaben umsetzen Am Mittwoch erwartet 04/19-Trainer Hasenpflug daheim gegen den starken Aufsteiger SV Sonsbeck eine Steigerung des Oberligisten.

Den in Summe enttäuschenden Eindruck vom 1:1 bei Kellerkind Cronenberger SC kann Oberligist Ratingen 04/19 bereits am Mittwochabend wieder aufbessern. Um 19.30 Uhr empfängt er den SV Sonsbeck, der zwar ein Aufsteiger ist, als Tabellen-Siebter aber der beste des Klassements, der bei einem Sieg mit dem sechstplatzierten Gastgeber nach Punkten gleichziehen könnte.

Auffällig ist, dass sich der SVS vor allem gegen Spitzenmannschaften sehr gut behauptet hat: Gegen den Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen gab es anfangs eine 0:1-Heimniederlage, es folgte ein 0:0 beim aktuellen Tabellenführer SSVg Velbert, und knapp einen Monat später gab es 1:0-Siege beim Tabellendritten VfB 03 Hilden und gegen den -zweiten ETB Schwarz-Weiß Essen.

Anschließend entwickelte Sonsbeck mehr und mehr Torgefahr, gewann erst gegen den Tabellenfünften 1. FC Monheim mit 4:0, dann gegen die Kellerkinder 1. FC Kleve und FC Kray mit 4:3 und 6:3. Das 2:3 gegen die Sportfreunde Hamborn 07 zuletzt trübte die Bilanz etwas, bestehen bleiben aber die 16 Tore in den jüngsten vier Spielen, die auf einen variablen Angriff zurückzuführen sind: Die Stürmer Klaus Keisers (6), Jamie van De Loo (4) und Denis Massold (3) haben für 13 der insgesamt 22 Saisontore gesorgt.

Anders sieht das bei den Ratingern aus: Von den sechs nominellen Stürmern gab es bislang nur ebenso viele Tore. Allerdings ist der Übergang im 4-2-3-1-System von Trainer Martin Hasenpflug auch fließend, einige der im Sturm aufgelisteten Akteure kommen über die Außenbahn des Mittelfeldes, was auch auf Tom Hirsch zutrifft, der mit sieben Treffern bester Torschütze von 04/19 in dieser Saison ist, aber eben im Mittelfeld aufgeführt wird.

Enttäuschend ist die Bilanz bisher von einem, der als Königstransfer für den Angriff galt: Samed Yesil hatte in vier Testspielen acht Tore geschossen und auch beim 5:3-Sieg zum Auftakt beim TSV Meerbusch getroffen. Seitdem kam vom Ex-Profi allerdings nichts Zählbares mehr hinzu. Nach einem 90-minütigen Einsatz bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Kray verzichtete Hasenpflug im folgenden Spiel in Hamborn (2:2) komplett auf den 28-Jährigen, in den beiden jüngsten Partien wechselte er ihn jeweils nur für Kurzeinsätze ein. So kommt Yesil lediglich auf 524 Spielminuten von 900 möglichen in zehn Partien – beim 4:2-Heimsieg gegen Kleve saß er angeschlagen nur auf der Tribüne.

Bemerkenswert sind die nur 26 Spielminuten in den jüngsten drei Partien. Es scheint, als würde der früherer Liverpooler nicht den Anforderungen gerecht werden, die Hasenpflug an seine jeweils alleinige Sturmspitze stellt. Der Trainer erwartet dort – wie auch sonst auf allen Positionen – ein laufintensives Spiel in freie Räume und gegen den Ball. Diese Arbeit scheint er aktuell bei Yassin Merzagua eher zu sehen und entsprechend zu würdigen: Der Stürmer kommt zwar erst auf in zehn Partien bescheidene 282 Einsatzminuten, hat diese aber schon zu drei Toren genutzt und in den jüngsten drei Begegnungen eben in der Startelf gestanden, was mit 230 Minuten den größten Teil seiner Spielzeit ausmacht. Zwar tauchte auch Merzagua beim 1:1 in Cronenberg oft ab, war aber immerhin für den Ausgleich verantwortlich.