Ratinger Junioren verlieren in Essen und ein Duo an Fortuna

Die Spielzeit 2024/25 in der Regionalliga West ist für die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 beendet. Zum Abschluss kassierte die Mannschaft von Andreas Voss noch eine 0:4 (0:2)-Niederlage bei Rot-Weiss Essen. Dennoch zieht der scheidende Coach eine positive Bilanz und ist stolz auf das Erreichte. Am Ende erreichte die U15 den sechsten Platz in der Regionalliga.

Für viele Vereine ging es am letzten Spieltag der Regionalliga um die berühmt berüchtigte Goldene Ananas. RWE hatte noch die theoretische Chance auf Platz zwei und somit den Aufstieg. Dazu musste es das Spiel gegen Ratingen für sich entscheiden und auf einen Ausrutscher von Paderborn gegen das Schlusslicht Sportfreunde Siegen hoffen. In diesem Falle wären beide Mannschaften punktgleich gewesen, und da Rot-Weiss Essen die Begegnungen gegen Paderborn mit 6:0 zu Hause und auswärts mit 1:0 für sich entschieden hatte, hätte der bessere direkte Vergleich für Essen gesprochen.

Für Ratingen begann die Partie denkbar schlecht. Schon in der ersten Spielminute traf Tom Ebbers zum 1:0 für RWE. „Wir sind etwas schläfrig gewesen. Das war dann natürlich ein denkbar schlechter Start für uns“, sagte Voss. Doch 04/19 kam nicht ins Spiel und musste noch vor der Pause das 0:2 hinnehmen. Zu diesem Zeitpunkt war aber auch schon klar, dass es das „Wunder von Essen“ nicht geben würde, denn der SC Paderborn führte nach den ersten 35 Minuten mit 3:0 und ließ auch im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Durch einen fulminanten 7:0-Erfolg feierte der SCP später den Aufstieg, für Gegner Sportfreunde Siegen war damit der Abstieg besiegelt. Und auch der zweite Durchgang in Essen brachte für Ratingen 04/19 keine positive Wendung mehr, denn die Rot-Weißen legten zweimal nach und gewannen die Partie am Ende verdient mit 4:0.

Den einen oder anderen Abgang muss Ratingen 04/19 aber auch verkraften. Unter anderem werden Stürmer Muksin Agyemang und Verteidiger Frederik Vöge zum Ratinger Kooperationspartner Fortuna Düsseldorf in das NLZ wechseln und dort den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen. „So etwas erfüllt uns natürlich mit Stolz, denn wir sind ein Ausbildungsverein, auch wenn wir natürlich dafür sorgen wollen, dass möglichst viele Talente aus dem Nachwuchs- in den Seniorenbereich kommen“, sagt Voss.