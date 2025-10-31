Ratinger C-Junioren schießen Tore gegen den Frust

Nur einen Tag nach der 0:1-Pleite zu Hause gegen den FC Wegberg-Beeck absolvierte das Team aus der Dumeklemmerstadt ein Testspiel gegen den FSV Duisburg. Die Kampmann-Truppe kam zu einem lockeren 4:0 (2:0)-Erfolg über den Niederrheinligisten. „Wir konnten uns etwas den Frust von der Seele schießen, haben aber dennoch genügend Chancen liegen gelassen. Aber es war eine gute Vorbereitung, damit es nun auch in der Offensive in den Pflichtspielen besser läuft“, sagt der Coach.

Am 6. Dezember absolviert 04/19 das letzte Liga-Spiel in diesem Jahr. Neben den vier Heimpartien gegen den WSV am Sonntag, die SG Unterrath (8.11.), Fortuna Köln (22.11.) und Rot-Weiss Essen (6.12.) warten zwei Spiele beim SC Preußen Münster (15.11.) und beim FC Viktoria Köln (30.11.).

Der Wuppertaler SV rangiert mit sechs Punkten auf Rang sechs. Er kam bei Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund zu einem 3:0-Erfolg und gewann gegen den FC Wegberg-Beeck 4:0. Mit nur einem Sieg aus fünf Spielen belegen die Ratinger den zwölften und damit letzten Platz.

„Das Spiel gegen den Wuppertaler SV wird für uns keine leichte Aufgabe werden. Ich schätze den WSV stärker ein, denke aber auch, dass es ein Duell auf Augenhöhe werden wird. Es wird am Sonntag entscheidend sein, wer seine Chancen besser und effektiver nutzt und wer weniger Fehler macht“, betont Kampmann, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Trotz der vier Niederlagen in Folge bleibt man bei den Blau-Gelben weiter positiv gestimmt. „Ich sehe nach wie vor die Weiterentwicklung meiner Mannschaft. Und die harte Arbeit, die die Jungs mit mir Woche für Woche leisten, wird sich schon auszahlen. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagt der Ratinger Coach und ergänzt: „Es geht im Jugendbereich ja auch darum, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Aber jetzt ist unser voller Fokus erst einmal auf das Duell gegen den WSV gerichtet.“