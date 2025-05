Ratinger C-Junioren rotieren und siegen in Verl

Trainer Voss hatte seiner Mannschaft im Vorfeld der letzten drei Spiele mitgeteilt, dass er im Saisonfinale viel rotieren lassen würde, um so allen die Möglichkeit zu geben, sich für die nächste Spielzeit zu empfehlen. „Natürlich wollen wir die Jungs in der U16/U17 im eigenen Verein halten, aber wenn jemand die Klasse hat, sich für andere, höhere Aufgaben zu empfehlen, dann muss man das auch im Sinne der Zukunft und der Ausbildung sowie der Förderung der Jungs zulassen. Wir sind ein Ausbildungsverein, aber natürlich freut es uns auch, wenn Spieler aus der Jugend den Sprung bis in die erste Mannschaft im eigenen Verein schaffen“, erklärte Voss.

So begann der Coach auch in Verl mit einer neuen Formation. „Meine Jungs haben sich in der ersten Hälfte Chancen erarbeitet und nichts zugelassen“, freute sich Voss. „Wir haben das wirklich gut gelöst – vor allem in dieser neuen Formation. Da ist man sich ja auch nie sicher, ob es direkt von Anfang an gut läuft.“ Und in der 30. Minute konnten sich die Nachwuchs-Kicker von 04/19 über den Führungstreffer freuen. Nach einer Ecke köpfte Hüseyin Özad zentral in die lange Ecke ein und ließ dem Torhüter des SC Verl keine Chance. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

Keine gute Leistung nach der Pause