Ratinger C-Junioren müssen sich dem Spitzenreiter beugen

Der Coach der U15 von Ratingen 04/19 will jedes Spiel gewinnen, ist hoch motiviert und versucht, dies auch seinen Spielern mitzugeben. So sagte er auch vor dem Spiel gegen Tabellenführer VfB Waltrop, dass man außergewöhnliche Dinge tun müsse, um Außergewöhnliches zu erreichen. Ein Sieg gegen den Spitzenreiter wäre genau so eine Außergewöhnlichkeit gewesen. Doch die Gastgeber verpassten es, zumindest etwas Zählbares mitzunehmen.