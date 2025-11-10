Ratinger C-Junioren müssen mit einem Punkt leben

Am Ende eines intensiven und hart, aber nicht unfair geführten Derbys trennten sich Ratingen 04/19 und die SG Unterrath 1:1 (0:1)-Unentschieden in der Regionalliga West, Staffel 2. Am kommenden Wochenende müssen die Blau-Gelben nach drei Heimspielen wieder in der Fremde antreten.

Früh musste Ratingens Trainer Daniel Kampmann sehen, wie seine Mannschaft eine hundertprozentige Torchance liegen ließ. Im direkten Duell gegen den Keeper der Unterrather hatte sein Angreifer das Nachsehen. Nach einem Freistoß und einem Kopfball von Christopher Retz ging die SGU in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Nun mussten die Gastgeber einem Rückstand hinterherrennen. Und auch einen Elfmeter ließ Kampmanns Mannschaft liegen. „Der Ball war haltbar, der Keeper hat diesen pariert“, ärgerte sich der Coach. „Den Elfmeter hätte man definitiv besser schießen können.“ So ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Spielerisch präsentierte sich 04/19 phasenweise verbessert, hier fehlt der Kampmann-Truppe noch die Konstanz, ein Aufwärtstrend ist aber erkennbar. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit war es dann aber doch noch so weit: Johannes Maaßen, der in der 52. Minute eingewechselt worden war, konnte eine Flanke von Ben Szopinski zum 1:1 ins Unterrather Tor köpfen. In der langen Nachholspielzeit gab es für die Ratinger noch die eine oder andere Gelegenheit, das Spiel zu drehen und zu gewinnen. Es wurde aber ein leistungsgerechtes Unentschieden. „Am Ende kann ich mit dem Punkt gut leben“, sagte Kampmann.

Die Liga rückt unterdessen immer enger zusammen. Durch das 1:1-Unentschieden gegen die SG Unterrath verbesserten sich die Ratinger C-Junioren um einen Platz auf Rang sieben. Den Fünften Fortuna Köln (sieben Punkte) und den Tabellenletzten DJK TuS Hordel (fünf Punkte) trennen gerade einmal zwei Zähler.