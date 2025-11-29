Ratinger C-Junioren legen Einspruch beim Verband ein

Die Nachwuchs-Fußballer von Ratingen 04/19 müssen vor der Winterpause nur noch zwei Spiele in der Regionalliga West, Staffel 2, absolvieren. Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Fortuna Köln haben sich die Verantwortlichen der Blau-Gelben zu einem Einspruch entschieden und diesen beim Verband eingereicht. Am Sonntagvormittag gastiert die Mannschaft von Trainer Daniel Kampmann bei Viktoria Köln.
Auch beim Training musste der Coach in dieser Woche einige Ausfälle hinnehmen, die Erkältungswelle hat den einen oder anderen Akteur erwischt. Somit trainierte man dezimiert, aber konzentriert und effektiv.
Dennoch wirkte das Spiel gegen Fortuna Köln nach. Die Domstädter führen das Mittelfeld der Regionalliga West auf Platz fünf mit 13 Punkten an, diesem gehören auch die SG Unterrath und Viktoria Köln an, der nächste Gegner der Ratinger. Beide Teams weisen auf den Plätzen sechs und sieben zehn Punkte auf. Ob es bei diesen Zählern bleibt, entscheidet sich aber auch beim Verband, der sich nun mit der Partie beschäftigen muss. „Wir haben uns intern besprochen und Einspruch gegen die 1:2-Niederlage eingelegt“, sagt Kampmann.
Der Grund war die Gelb-Rote Karte gegen Ratingens Keyhan Aydin. Der Kapitän hatte einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen, und da er blutete, sollte er außerhalb des Spielfeldes behandelt werden. „Der Linienrichter gab dem Spieler nach der Behandlung das Signal, wieder ins Spiel zurückkehren zu können, der Schiedsrichter selbst zeigte unserem Kapitän die Gelb-Rote Karte, weil er ihm das Zeichen nicht gegeben habe, das Spielfeld zu betreten“, berichtet Kampmann und ergänzt: „Es war die spielentscheidende Fehlentscheidung. Wir haben aber einen Bericht verfasst und eingereicht. Nun müssen wir abwarten, wie der Verband entscheidet. Wir hoffen, dass der Verband das Spiel nun neu ansetzt.“
Bis dahin geht es naturgemäß weiter: Am Sonntagmorgen gastiert Ratingen 04/19 um 11 Uhr bei Viktoria Köln. „Das ist eine spielstarke Mannschaft, die Lust auf Fußballspielen hat. Auf diese Partie freuen wir uns sehr, denn zuletzt hatten wir viele Gegner, die eher körperlich agiert haben“, sagt Kampmann voller Vorfreude auf das Duell in der Domstadt. „Zudem ist der Sonntag für uns ein gutes Omen, denn wir haben unsere beiden Siege auch immer an einem Sonntag eingefahren. Wir nehmen alles Positive mit und wollen aus Köln mit drei Zählern zurückkehren.“
Ratingen 04/19 belegt aktuell mit sieben Punkten den elften und somit vorletzten Platz, Schlusslicht Dortmund weist sechs Punkte auf. Die Westfalen auf Platz zwölf und die SG Unterrath auf Platz sechs mit zehn Punkten trennen nur vier Zähler, es geht wieder einmal sehr eng und ausgeglichen in der Regionalliga zu. Am Nikolaustag, 6. Dezember, empfängt Ratingen 04/19 am letzten Spieltag der Hinrunde Tabellenführer Rot-Weiss Essen, der 25 Punkte und 27:7 Tore aufweist.