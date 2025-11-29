Ratinger C-Junioren legen Einspruch beim Verband ein

Bis dahin geht es naturgemäß weiter: Am Sonntagmorgen gastiert Ratingen 04/19 um 11 Uhr bei Viktoria Köln. „Das ist eine spielstarke Mannschaft, die Lust auf Fußballspielen hat. Auf diese Partie freuen wir uns sehr, denn zuletzt hatten wir viele Gegner, die eher körperlich agiert haben“, sagt Kampmann voller Vorfreude auf das Duell in der Domstadt. „Zudem ist der Sonntag für uns ein gutes Omen, denn wir haben unsere beiden Siege auch immer an einem Sonntag eingefahren. Wir nehmen alles Positive mit und wollen aus Köln mit drei Zählern zurückkehren.“

Ratingen 04/19 belegt aktuell mit sieben Punkten den elften und somit vorletzten Platz, Schlusslicht Dortmund weist sechs Punkte auf. Die Westfalen auf Platz zwölf und die SG Unterrath auf Platz sechs mit zehn Punkten trennen nur vier Zähler, es geht wieder einmal sehr eng und ausgeglichen in der Regionalliga zu. Am Nikolaustag, 6. Dezember, empfängt Ratingen 04/19 am letzten Spieltag der Hinrunde Tabellenführer Rot-Weiss Essen, der 25 Punkte und 27:7 Tore aufweist.