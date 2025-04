Ratinger C-Junioren lassen zu viel vermissen

„Wegberg hat den Überlebenskampf angenommen und wollte nach dem letzten Strohhalm greifen. Und bei uns war die Bereitschaft diesmal nicht vorhanden, um die Chance, mit einem Sieg wieder in die Top-Drei vorzustoßen, zu nutzen“, sagte Voss. „Auch im Training unter der Woche war alles dem Wetter angepasst, es war zu locker. Wir waren zu lethargisch, fast arrogant und überheblich. Wir haben es noch immer nicht verstanden, dass wir es nur als Team schaffen können, wenn wir die grundlegenden Dinge auf den Platz bringen. Dazu gehören die Körpersprache, die Haltung, der Wille und die Leidenschaft.“

In der 39. Minute netzte Mustafa Serkhat Erdzhiies zum 1:0 für den Tabellenletzten der Regionalliga West ein. Ein Nackenschlag für das Team aus der Dumeklemmerstadt vor der Halbzeitpause. Und auch nach der Pause konnte das Team von Andreas Voss die Partie nicht drehen, im Gegenteil: Wegberg kam durch Rzkalh Shaich Mohamed zum 2:0 in der 64. Minute. Nur drei Minuten später kam 04/19 nach einer Ecke zum 1:2 durch Djordje Tosic. Doch mehr war nicht drin.

In der Meisterschaft geht es für die Ratinger am kommenden Samstag mit einem Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten SC Paderborn weiter. Die Partie wird um 15 Uhr im Stadtwerke Sportpark angepfiffen. „Ein Sieg in Wegberg hätte unser Erfolgsverstärker sein können. Wir müssen daraus die richtigen Lehren ziehen. Wir hätten gegen Paderborn ein richtiges Topspiel absolvieren können, denn der SCP gehört neben Waltrop zu den beiden Mannschaften der Liga“, sagte Voss.