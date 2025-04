Ratinger C-Junioren klettern auf Rang vier

„Das war ein richtig, richtig gutes Spiel meiner Mannschaft“, freute sich Voss. „Wir haben uns intensiv auf diese Partie vorbereitet, und die Jungs haben das von der ersten Minute an richtig gut gemacht.“ Mit viel Leidenschaft, Herzblut und Kampf begegnete man dem Topteam aus Paderborn. Aggressiv und offensiv waren die U15-Fußballer ausgerichtet. So erzielten sie nach einer Ecke bereits in der elften Minute das 1:0, Nelson Braimah drückte den Ball über die Linie. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeit.