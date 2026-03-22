Ratinger C-Junioren holen in Dortmund einen Punkt

Auch wenn es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat, gehen die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 mit einem positiven Erlebnis in der Regionalliga West Staffel 2 in die Osterpause. Beim TSC Eintracht Dortmund trennte sich die Mannschaft von Daniel Kampmann mit einem 1:1 (1:1). Am Mittwochabend bestreiten die Blau-Gelben noch das Viertelfinalspiel im Niederrheinpokal bei den SF Lowick.
Ratingen kam in Dortmund perfekt in die Partie und ging in der fünften Minute nach einer Ecke mit 1:0 durch Yasin Gürlek in Führung. In der Folgezeit hatte man sogar die Chance, einen weiteren Treffer zu erzielen, dies gelang aber nicht. Aber kurz vor der Pause bekam Dortmund einen Elfmeter und glich aus. Nach der Halbzeit war erst der Aufsteiger TSC Eintracht das bessere Team, in der Schlussphase spielten sich die Ratinger noch gute Chancen heraus, bei denen sich Dortmunds Keeper auszeichnen konnte und am Ende das Unentschieden festhielt. „Am Ende geht das Ergebnis so auch in Ordnung“, sagte Kampmann.
Durch den Punktgewinn konnte 04/19 die Abstiegsränge verlassen und die Mannschaften vom Wuppertaler SV und dem FC Wegberg-Beeck hinter sich lassen. Auch das ist für Kampmanns Mannschaft eine wichtige Momentaufnahme.
Im Pokal geht es am Mittwochabend nach Bocholt, der Gegner sind die Sportfreunde Lowick, die zwei Klassen unter den Ratingern spielen. „Wir haben in der Runde zuvor in Kleve gesehen, dass der Pokal eigene Gesetze hat und man dieses Spiel natürlich von Anfang an mit der richtigen Einstellung angehen muss“, betont Kampmann. „Wir wollen uns auch hier ein positives Erlebnis vor der Pause holen und ins Halbfinale einziehen.“ Dort könnten dann Hochkaräter wie Fortuna Düsseldorf oder der MSV Duisburg warten.
In der Spielpause will Kampmann vor allem im Training Schwerpunkte setzen. Am Ende der Osterferien nimmt der Coach mit seinem Team dann noch an zwei Turnieren teil, um entsprechende Spielpraxis zu sammeln. In der Meisterschaft geht es am 18. April beim Wuppertaler SV weiter. Die Begegnung findet um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Nocken in Wuppertal statt.