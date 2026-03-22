Ratinger C-Junioren holen in Dortmund einen Punkt

Im Pokal geht es am Mittwochabend nach Bocholt, der Gegner sind die Sportfreunde Lowick, die zwei Klassen unter den Ratingern spielen. „Wir haben in der Runde zuvor in Kleve gesehen, dass der Pokal eigene Gesetze hat und man dieses Spiel natürlich von Anfang an mit der richtigen Einstellung angehen muss“, betont Kampmann. „Wir wollen uns auch hier ein positives Erlebnis vor der Pause holen und ins Halbfinale einziehen.“ Dort könnten dann Hochkaräter wie Fortuna Düsseldorf oder der MSV Duisburg warten.

In der Spielpause will Kampmann vor allem im Training Schwerpunkte setzen. Am Ende der Osterferien nimmt der Coach mit seinem Team dann noch an zwei Turnieren teil, um entsprechende Spielpraxis zu sammeln. In der Meisterschaft geht es am 18. April beim Wuppertaler SV weiter. Die Begegnung findet um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Nocken in Wuppertal statt.