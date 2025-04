Ratingens C-Junioren stehen vor einem wichtigen Meisterschaftsspiel. – Foto: Sascha Köppen

Ratinger C-Junioren fordern Spitzenteam Paderborn Die C-Junioren von Ratingen 04/19 treffen am kommenden Samstag im Nachholspiel auf das Spitzenteam Paderborn. Das Pokalspiel am Mittwochabend wurde überraschend abgesagt.

Eigentlich sollten die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 am Mittwochabend beim MSV Duisburg zum Viertelfinalspiel im Niederrheinpokal antreten. Doch das Team von Andreas Voss wurde überrascht und das Spiel kurzfristig abgesagt. „Wir haben im Vorfeld der Partie eine Anfrage auf Spielverlegung erhalten. Grundsätzlich haben wir auch kein Problem damit. Aber die vorgeschlagenen Termine – unter anderem an einem Donnerstagabend, keine 48 Stunden vor einem Ligaspiel von uns – waren keine Optionen. Deshalb sind wir davon ausgegangen, dass wir am Mittwochabend wie geplant spielen. Am Montagabend haben wir von dem abgesagten Spiel erfahren. Wir sind nun alle sehr gespannt, wann das Spiel stattfinden wird“, sagt Voss.

Heute, 15:00 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen SC Paderborn 07 SC Paderborn 2 0 Abpfiff So konnte der ehemalige Bundesliga-Profi unter der Woche ganz normal mit seinen Spielern trainieren, absolvierte wie gewohnt drei Einheiten am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag. Den Blick konnten Trainer und Mannschaft somit voll und ganz auf das Nachholspiel gegen den SC Paderborn richten. Die Partie sollte eigentlich Anfang März ausgetragen werden, wurde dann aber auf den 12. April verlegt und wird am Samstagnachmittag um 15 Uhr im Stadtwerke Sportpark ausgetragen.