Ratingens U23 und SV Hösel peilen Heimsiege an

Ratingens U23 will sich gegen Tabellennachbar Uedesheim durchsetzen. – Foto: Jan Schirrweit

Denn nun, nach weiteren sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen, kann man von Platz zehn aus den letzten vier Spielen völlig entspannt entgegensehen. Am Sonntag um 13.30 Uhr kommt der direkte Tabellennachbar SV Uedesheim an den Götschenbeck.

Hösel will den Deckel draufmachen

An das Hinspiel, es ging 2:6 verloren, haben die Ratinger sehr ungute Gedanken. „Da gilt es, einiges gutzumachen“, sagt Voss. „Aber damals waren wir hinten noch längst nicht in der Verfassung, in der wir uns jetzt befinden.“ Auch der verletzungsbedingte Ausfall von Len Brammertz ist durchaus verkraftet. Denn der 1,90-Meter-Hüne Taygan Lofcali, der im Winter vom ASC Ratingen West aus der Kreisliga C geholt wurde, erfüllt seine Innenverteidiger-Rolle vorzüglich.

„Die Bezirksliga-Tabelle sieht für uns ja gut aus“, sagt Michael Rueber, der Boss des SV Hösel. „Aber ich sehe das nicht ganz so. Ich würde es schon gerne sehen, wenn wir am Sonntag den Deckel drauf machen.“ Heißt also: Heimsieg über den Tabellen-Achten SVG Weißenberg. „Diese Truppe steht fünf Punkte besser, da wollen näher heranrücken, wir sind schließlich heimstark“, sagt der SVH-Boss. Die knappe 2:3-Hinspielniederlage soll in Vergessenheit geraten. Seine Höseler, Tabellenzwölfter, stellen Bestbesetzung.