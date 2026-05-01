Ratingens U23 spricht sich für den Verbleib von Voss aus

Die U23 von Ratingen 04/19 hat im vorgezogenen Bezirksliga-Nachbarschaftsduell beim SV Lohausen ihre weiterhin gute Verfassung bestätigt und ein gerechtes 1:1 (1:1) erreicht. Damit wurden in den jüngsten drei Begegnungen sieben Punkte geholt, und insgesamt sind es nun 40 Punkte. Das haben die Ratinger ewig nicht mehr erreicht in den acht Jahren, in denen sie der Bezirksliga angehören. Und es stehen noch vier Spiele aus. Aber auch der SV Lohausen kann jetzt hoch zufrieden sein, denn mit diesem Punktgewinn hat der Traditionsklub endgültig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.
Ratingens Trainer Andreas Voss will immer noch nicht mit der Sprache heraus, ob sein Vertrag nun endgültig verlängert wird. „Die Vereinsführung hatte in den letzten Wochen mit dem Oberliga-Spitzenkampf andere Sorgen, als sich um meinen Vertrag zu kümmern“, sagt der 48-Jährige. „Aber eigentlich ist alles weitgehend geklärt, dass wir weitermachen. Nur die Tinte ist noch nicht trocken.“ Er hat auch den Großteil der Mannschaft hinter sich, wie sein Offensivspieler Leo Kaiser versichert: „Andreas leistet vorzügliche Arbeit. Er ist mit Leib und Seele immer bei der Mannschaft. Wir Spieler würden es gerne sehen, wenn er dabei bleibt.“
Einer ist allerdings in der kommenden Saison nicht mehr dabei: der 20 Jahre alte Keeper Sam Koch. Er war auch in Lohausen der alles überragende Akteur der Blau-Gelben, nun zieht es ihn, wie aus zuverlässigen Ratinger Kreisen zu hören ist, zum Oberligisten SpVg Schonnebeck zurück. Die weiten Anfahrten von seinem Wohnort Gelsenkirchen nach Ratingen sind auf Dauer schwer zumutbar. Zudem verlässt Konstantin Sivevski seinen Jugendklub. Der 20-Jährige, der in Lohausen verletzt passen musste, wechselt zum Nachbarn BW Mintard, also in die Landesliga.
Zurück zum Lohausen-Spiel. Beim 1:0 köpfte Nolan Manassa einen feinen Eckball von Edin Hadzibajramovic ein (14.), aber kurz vor dem Wechsel unterlief Manassa ein Missgeschick beim Tackling: Elfmeter für Lohausen und 1:1-Ausgleich durch Niklas Macher (41.).
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: