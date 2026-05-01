Ratingens U23 spricht sich für den Verbleib von Voss aus

Einer ist allerdings in der kommenden Saison nicht mehr dabei: der 20 Jahre alte Keeper Sam Koch. Er war auch in Lohausen der alles überragende Akteur der Blau-Gelben, nun zieht es ihn, wie aus zuverlässigen Ratinger Kreisen zu hören ist, zum Oberligisten SpVg Schonnebeck zurück. Die weiten Anfahrten von seinem Wohnort Gelsenkirchen nach Ratingen sind auf Dauer schwer zumutbar. Zudem verlässt Konstantin Sivevski seinen Jugendklub. Der 20-Jährige, der in Lohausen verletzt passen musste, wechselt zum Nachbarn BW Mintard, also in die Landesliga.

Zurück zum Lohausen-Spiel. Beim 1:0 köpfte Nolan Manassa einen feinen Eckball von Edin Hadzibajramovic ein (14.), aber kurz vor dem Wechsel unterlief Manassa ein Missgeschick beim Tackling: Elfmeter für Lohausen und 1:1-Ausgleich durch Niklas Macher (41.).

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