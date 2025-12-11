Ratingens U23 schon am Donnerstag gefordert

Schon am Donnerstag, 11. Dezember, 19.30 Uhr, bestreitet die U23 von Ratingen 04/19 daheim am Götschenbeck das letzte Bezirksliga-Hinrundenspiel gegen den Tabellenführer MSV Düsseldorf. Die Gäste kassierten zuletzt daheim gegen den Nachbarn Eller 04 ihre zweite Saisonniederlage und so ist der Spitzenvorsprung gegenüber dem engsten Verfolger SG Hassels auf zwei Zähler zusammengeschrumpft. Es ist also fest damit zu rechnen, dass die Gäste am Götschenbeck mit voller Konzentration diese Auswärtsaufgabe angehen werden.

„Für mich ist dieser MSV ohnehin die stärkste Mannschaft der Liga“, sagte Ratingens Sportlicher Leiter Tobias Krampe. „Aber verschenkt wird nichts. Wir haben auch nichts zu verschenken.“ Drei Niederlagen zuletzt mit den vielen Gegentoren lassen die Blicke wieder Richtung Gefahrenzone gleiten. Der Abstand beträgt nur noch drei Punkte. Wer im Tor steht, der zuletzt trotzt der vier Gegentreffer überzeugende Nubar Berberyan oder der aus Velbert gekommene Sam Koch, das wird von Trainer Andreas Voss erst vor dem Anpfiff entschieden. Es fehlt der verletzte Innenverteidiger Dorian Binay, dafür ist Nolan Manassa wieder dabei.