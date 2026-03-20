Ratingens U23 läuft heiß - auch SV Hösel rechnet sich was aus

Weiter ausfallen wird der Torjäger Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis wegen seiner Knieverletzung. Aber Voss hofft, den im Mittelfeld überragen auftretenden Edin Hadzibajramovic einsetzen zu können. Der 20-Jährige wird aber auch im Oberliga-Kader, aus dem er kommt, benötigt. Der spielt aber schon Freitag in Jüchen.

Durch die vier Punkte der letzten beiden Spiele ist man auch beim SV Hösel zuversichtlich, die Mittelfeldposition (derzeit Platz elf) weiter zu festigen. Es geht am Sonntag zum alten Rivalen SV Lohausen (Platz 13). Die Düsseldorfer holten aus den jüngsten drei Spielen nur einen Punkt und schauen dadurch sorgenvoll nach unten. Das Heimspiel gewann der SVH 2:1, aber der Boss Michael Rueber gibt zu bedenken: „Es stehen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber. Da entscheidet die Tagesform.“ Ob der Trainer Tomislav Mirosavljevic seinen Torjäger Niklas Oldörp einsetzt, ist offen, der Vollblutstürmer (zehn Saisontore bisher) ist im Urlaub und fehlte im Training. Sonst aber geht es in Bestbesetzung Richtung Flughafen.