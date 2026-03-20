Ratingens U23 läuft heiß - auch SV Hösel rechnet sich was aus

Die Stimmung im Umfeld der U23 von Ratingen 04/19 kann kaum besser sein. Zwölf Punkte holten die Schützlinge von Trainer Andreas Voss aus den jüngsten fünf Spielen, und erfolgreicher in der gesamten Bezirksliga ist gegenwärtig nur der souveräne Tabellenführer MSV Düsseldorf. 29 Punkte stehen damit auf der Ratinger Habenseite, so viele wie in der gesamten vergangenen Spielzeit, als der Liga-Erhalt erst über die Relegation gelang. Aber jetzt stehen noch elf Spiele aus.
Am Sonntag geht es zum Tabellensechsten 1. FC Grevenbroich-Süd. Und genau an diesen Gegner haben die Ratinger denkbar ungünstige Erinnerungen, denn im Hinspiel gab es ein 0:4-Heimdebakel. Aber jetzt sind die Blau-Gelben in einer erheblich besseren Verfassung, und so gibt sich Voss vor diesem Gastspiel zuversichtlich: „Wir haben erhebliche Schritte nach vorne gemacht, die Stimmung ist bestens, und dass wir die Revanche anstreben, ist wohl jedem Fußballer klar.“
Weiter ausfallen wird der Torjäger Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis wegen seiner Knieverletzung. Aber Voss hofft, den im Mittelfeld überragen auftretenden Edin Hadzibajramovic einsetzen zu können. Der 20-Jährige wird aber auch im Oberliga-Kader, aus dem er kommt, benötigt. Der spielt aber schon Freitag in Jüchen.
Durch die vier Punkte der letzten beiden Spiele ist man auch beim SV Hösel zuversichtlich, die Mittelfeldposition (derzeit Platz elf) weiter zu festigen. Es geht am Sonntag zum alten Rivalen SV Lohausen (Platz 13). Die Düsseldorfer holten aus den jüngsten drei Spielen nur einen Punkt und schauen dadurch sorgenvoll nach unten. Das Heimspiel gewann der SVH 2:1, aber der Boss Michael Rueber gibt zu bedenken: „Es stehen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber. Da entscheidet die Tagesform.“ Ob der Trainer Tomislav Mirosavljevic seinen Torjäger Niklas Oldörp einsetzt, ist offen, der Vollblutstürmer (zehn Saisontore bisher) ist im Urlaub und fehlte im Training. Sonst aber geht es in Bestbesetzung Richtung Flughafen.