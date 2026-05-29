Ratingens U23 holt Platz acht – und zwei Rückkehrer

Ratingen 04/19 hat mit seiner U23 im letzten und zugleich vorgezogenen Bezirksliga-Heimspiel sein Ziel erreicht und durch den 3:1-Erfolg gegen Bayer Dormagen einen einstelligen Tabellenplatz errungen.
Die Mannschaft von Trainer Andreas Voss war 90 Minuten lang deutlich überlegen und hätte eigentlich viel klarer gewinnen müssen. Aber im Torabschluss haperte es und so kam Dormagen um eine Niederlage herum. Aber dieser Dreier war für die U23 nicht das einzig Erfreuliche an diesem Donnerstagabend. Denn dem Sportlichen Leiter Tobias Krampe ist es gelungen, die Ur-Ratinger Max Kohmann und Dustin Hörz zurück an den Götschenbeck zu holen. Zwei wesentliche Verstärkungen also für die kommende Spielzeit. Das Duo war im letzten Sommer von der RSV-Reserve zum benachbarten Landesligisten SG Unterrath gewechselt.
Das Dormagen-Heimspiel begann für die Hausherren nach Maß, nach drei Minuten hieß es bereits 1:0. Der wieder stark auftrumpfende Linksverteidiger Philipp Mokwa bediente Ben Gubsch mustergültig, der war dann mit einem feinen Heber zur Führung erfolgreich. Die Gäste konnten in der Folgezeit kaum etwas bewegen und so fiel das 2:0 zwangsläufig. Gubsch traf nur den Pfosten (20.), aber Mokwa machte es besser. Er schoss einen zu kurz abgewehrten Eckball aus dem Hinterhalt zum 2:0 ein (28.). Mit diesem Pausenstand waren die Gäste gut bedient. Durch einen unglücklichen Handelfmeter kam der Tabellennachbar zum Anschlusstreffer (66.), aber die U23 warf es nicht aus der Bahn. Denn Viktor Uwas schloss einen Durchbruch über rechts mit dem 3:1 ab (82.) und alles war geklärt.
Trainer Andreas Voss zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden: „Uns gelang ein stabiles Abwehrspiel und jetzt Platz acht, das kann sich sehen lassen.“ Er gab auch zu, dass das Überzahlspiel ab der 67. Minute seiner Mannschaft voll in die Karten spielte. Max Kronauer wurde dabei von hinten in die Hacken getreten, in Höhe des Mittelkreises, darauf reagierte der gute Schiedsrichter Steffen Schmitz aus Moers mit einem Platzverweis.
Der SV Hösel meldet, wie vom Sportlichen Leiter Mark Rueber angekündigt, die ersten Neuzugänge. Das sind zwei Stürmer, die auf eine erfolgreiche letzte Saison zurückblicken können. So kommt zunächst Christian Otto, der seit Jahren als der beste Stürmer des ASC Ratingen-West gilt. Der nun 24-Jährige schoss für den B-Kreisligisten zuletzt in 22 Spielen 23 Tore. Zudem kommt vom A-Ligisten SuS Niederbonsfeld Dennis Mittmann. Auch er, 25 Jahre alt, war treffsicher. Er bestritt 25 Spiele und knippste 22 Mal. Zudem zog der Trainer Tomi Mirosavljevic den Torwart Michael Mann aus der dritten Mannschaft hoch. Der 24-Jährige hatte aber schon einige durchaus gute Einsätze in der Ersten.