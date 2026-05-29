Ratingens U23 holt Platz acht – und zwei Rückkehrer

U23 wird auf einem einstelligen Tabellenplatz enden – Foto: Lea Schirrweit

Die Mannschaft von Trainer Andreas Voss war 90 Minuten lang deutlich überlegen und hätte eigentlich viel klarer gewinnen müssen. Aber im Torabschluss haperte es und so kam Dormagen um eine Niederlage herum. Aber dieser Dreier war für die U23 nicht das einzig Erfreuliche an diesem Donnerstagabend. Denn dem Sportlichen Leiter Tobias Krampe ist es gelungen, die Ur-Ratinger Max Kohmann und Dustin Hörz zurück an den Götschenbeck zu holen. Zwei wesentliche Verstärkungen also für die kommende Spielzeit. Das Duo war im letzten Sommer von der RSV-Reserve zum benachbarten Landesligisten SG Unterrath gewechselt.

Uwas macht den Deckel drauf

Das Dormagen-Heimspiel begann für die Hausherren nach Maß, nach drei Minuten hieß es bereits 1:0. Der wieder stark auftrumpfende Linksverteidiger Philipp Mokwa bediente Ben Gubsch mustergültig, der war dann mit einem feinen Heber zur Führung erfolgreich. Die Gäste konnten in der Folgezeit kaum etwas bewegen und so fiel das 2:0 zwangsläufig. Gubsch traf nur den Pfosten (20.), aber Mokwa machte es besser. Er schoss einen zu kurz abgewehrten Eckball aus dem Hinterhalt zum 2:0 ein (28.). Mit diesem Pausenstand waren die Gäste gut bedient. Durch einen unglücklichen Handelfmeter kam der Tabellennachbar zum Anschlusstreffer (66.), aber die U23 warf es nicht aus der Bahn. Denn Viktor Uwas schloss einen Durchbruch über rechts mit dem 3:1 ab (82.) und alles war geklärt.