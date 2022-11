Ratingens U15 punktet im Kampf um Klassenerhalt Die Ratinger Fußball-Talente besiegen das Regionalliga-Schlusslicht mit 2:0 und kommen der anvisierten Qualifikation für die Meisterschaftsrunde damit immer näher. Der Blick der 04/19-Mannschaft richtet sich auf Verfolger Hennef.

Es war eine Demonstration der Stärke. Nach einer hervorragenden Leistung setzten die U15-Junioren von Ratingen 04/19 in der Regionalliga West ein klares Zeichen, denn durch den 2:0 (2:0)-Erfolg beim Schlusslicht TSC Eintracht Dortmund verbesserten sie ihre Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt.

Daraufhin bediente Denis Kopka mit seiner Flanke Pierre Messerschmid, dessen Schuss noch pariert wurde. Der Nachschuss von Ucar wurde in letzter Sekunde geklärt (22.). Nach einem Ballgewinn von Bosse Hellmold versuchte es Ucar aus 33 Metern Entfernung, weil der gegnerische Keeper weit vor seinem Kasten stand. In letzter Sekunde lenkte der Schlussmann das Spielgerät jedoch noch übers Tor (26.).

Durch die aufmerksame Leistung von Karan und Felix Wilms in der Innenverteidigung konnten sich die Gäste nur wenige Gelegenheiten erarbeiten. Zunächst ließ Torjäger Miran Ucar noch eine Chance liegen (6.), bevor er konsequenter wurde: Nach einer Kombination von Wilms, Karan und Elvedin Dzeladin traf Ucar zur 1:0-Führung (18.). „Zuletzt haben wir die Spielweise mit nur einem Kontakt sehr intensiv im Training geübt. Wir haben uns doppelt gefreut, weil der Treffer über die Außenbahn einer Kopie aus unserem Training glich“, stellte der Coach fest.

Bis zum Anpfiff musste 04/19 um seine Defensive bangen. Bereits am vergangenen Spieltag fiel Innenverteidiger Mikail Karan aufgrund von Schwindelgefühlen gegen den 1. FC Hennef (3:3) aus, bevor er in der vergangenen Woche aufgrund einer Erkrankung nicht trainieren konnte. „Zum Glück hat sich Mikail kurzfristig fit gemeldet“, sagte Jang. „Er war für uns wieder ein sehr wichtiger Leistungsträger, denn man hat ihm die Trainingsrückstände überhaupt nicht angemerkt.“

Anschließend bediente Kozlik den Stürmer Ucar, der wiederum einige Gegenspieler ausspielte und das 2:0 (34.) von Messerschmid auflegte. „Miran Ucar befindet sich in einer herausragenden Verfassung“, lobte Jang. „In den letzten Monaten hat er sich unglaublich weiterentwickelt, da er sehr fleißig ist.“ Kurz vor der Pause vergab Messerschmid eine weitere Gelegenheit (35.).

Im zweiten Durchgang setzte sich Wilms gut durch, bevor Pollmann die Nerven versagten (38.). Danach wusste Pollmann zwei weitere Möglichkeiten nicht zu nutzen (41./43.). „Wir haben uns über unsere schwache Chancenverwertung geärgert. Wir hätten das Spiel schon früh entscheiden können, indem wir deutlich mehr Treffer erzielt hätten“, sagte Jang. Nach einem Fehler im Ratinger Spielaufbau ließen die Gäste ebenfalls eine gute Gelegenheit liegen (51.). In der Schlussphase verpassten Ucar (55.), Konstantin Bauer (60.) und Moritz Jägers (70.+2) weitere Chancen.

Mit zwölf Punkten belegt Ratingen den sechsten Platz, der am Ende die Qualfikation für die Meisterschaftsrunde bringen würde. Der Siebte Hennef (zehn) liegt jedoch nicht weit entfernt. Sollten sich die Ratinger am letzten Spieltag noch von Hennef einholen lassen, müssten sie den Weg in die Abstiegsrunde antreten.