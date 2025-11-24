Ratingens U15 hadert nach Niederlage mit Schiedsrichter

Kampmann hatte sich mit seiner Mannschaft nach der starken Leistung in Münster, wo man allerdings mit 1:2 das Nachsehen hatte, viel vorgenommen. In den Duellen gegen die beiden Mannschaften aus Köln wollte der Coach mindestens vier, besser sechs Punkte einfahren. Ratingen 04/19 begann gut und konnte in der 21. Minute die 1:0-Führung durch Arkan Farhan Shaib erzielen. Die Chancen, nachzulegen waren da, doch die letzte Präzession fehlte der Kampmann-Truppe. So kassierte man kurz vor der Halbzeitpause den Ausgleichstreffer. Und es sollte noch schlimmer kommen: Kapitän Keyhan Aydin bekam einen Ellenbogen ins Gesicht und blutete, er musste draußen behandelt werden und durfte erst wieder ins Spiel zurückkehren, als die Blutung gestoppt war. „Soweit so gut und richtig. Der Linienrichter gab dem Spieler das Signal, wieder ins Spiel zurückkehren zu können. Der Schiedsrichter selbst zeigte unserem Kapitän die Gelb-Rote Karte, weil er ihm das Zeichen nicht gegeben habe, das Spielfeld zu betreten“, berichtete Kampmann. „Das war eine unglaubliche Aktion, hier fehlte mir einfach das Fingerspitzengefühl beim Schiedsrichter.“ In den letzten zwanzig Minuten musste Ratingen 04/19 beim Spielstand von 1:1 in Unterzahl spielen. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Luis Röttgen für den 2:1-Siegtreffer für Fortuna Köln.

„Natürlich müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen, dass wir das Spiel verloren haben. Nach der 1:0-Führung müssen wir unsere Chancen nutzen und das Spiel vielleicht durch ein zweites oder drittes Tor für uns entscheiden“, sagte Kampmann.

In der Tabelle ist Ratingen 04/19 nach der sechsten Saisonniederlage auf den neunten und somit vorletzten Platz abgerutscht. Allerdings bleibt es weiterhin sehr eng, denn der Letzte TSC Eintracht Dortmund weist sechs Punkte auf, der Sechste SG Unterrath hat 10 Punkte gesammelt.

Am kommenden Sonntag ist die Mannschaft von Daniel Kampmann um 11.15 Uhr bei Viktoria Köln zu Gast. Das Team aus der Domstadt verlor beim FC Hennef 05 mit 1:2 und rangiert mit zehn Punkten auf Platz sieben.