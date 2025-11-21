Ratingens Trainer hat den Wechsel nicht bereut

Die Zielsetzung vor der Begegnung im Duisburger Stadtteil Homberg ist klar: Der fünfte Sieg soll her. „Das wäre richtig gut“, sagt Damian Apfeld. „Aber das hängt auch vom Gegner und einigen anderen Einflüssen ab.“ Den Gegner stuft er als stark ein, obwohl er nur als Zehnter im Mittelfeld rangiert. „Aber die Homberger haben Qualität und Potenzial im Kader und werden am Ende, wie meist, in den Top Sechs landen. Es ist eines der schwierigsten Auswärtsspiele. Bei dem Wetter auf Naturrasen da sind Tugenden gefragt. Aber wir werden versuchen, im Flow zu bleiben.“

Das soll aber etwas anders aussehen als zuletzt. Da strotzten die Ratinger vor Spielfreude. „Das wird diesmal nicht genügen“, sagt Apfeld und gibt die Marschroute vor: „In Homberg geht es um Kampfgeist, Zweikämpfe, zweite Bälle.“

Dabei muss er sein Team etwas umbauen. Verteidiger Jimmy Atila wird nicht mitwirken können, da er an einer Patellasehnenreizung laboriert. Und auch Mittelfeldspieler Yannick Geisler ist nicht dabei. Der Vize-Kapitän fehlt aus privaten Gründen. Wer dafür in die Anfangsformation rutscht, das wollte Apfeld noch nicht verraten. Aber auch dafür hat er natürlich einen Plan.