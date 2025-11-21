Ratingens Trainer hat den Wechsel nicht bereut

Flutlichtspiele an einem Freitagabend sind für die meisten Mannschaften etwas ganz Besonderes, für Ratingen 04/19 hingegen beinahe die Normalität. Nachdem das Topspiel beim KFC Uerdingen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde – es soll nun am 2. Dezember im Stadion Grotenburg nachgeholt werden – steht ein erneuter Ausfall trotz widriger Witterungsbedingungen nicht zu befürchten. Die Begegnung beim VfB Homberg wird am Freitag um 19.30 Uhr angepfiffen, und wenn der Naturrasen tatsächlich unbespielbar sein sollte, so geht es auf den benachbarten Kunstrasen.
Dass Ratingen 04/19 nach dem ersten Saisondrittel das Maß aller Dinge in der Oberliga Niederrhein ist, darf durchaus als Überraschung gewertet werden – zumindest in der Art und Weise wie die Blau-Gelben auftreten. „Natürlich haben wir so damit nicht gerechnet“, gesteht Trainer Damian Apfeld, der ebenso neu im Verein ist wie ein Großteil des Kaders. Doch der Coach duckt sich nicht weg oder redet der Erfolg klein, sondern ordnet ihn ein, wenn er erklärt: „Unser Ziel war es schon, in den Top Sechs mitzumischen. Wir wollten mit dem Kaderumbruch einen Schnitt machen, aber nicht der Musik hinterherlaufen.“
Dass Apfeld in Ratingen gelandet ist, verdankt er seiner klaren Planung und einigen Zufällen. „Ich hatte acht Monate Pause, in denen ich mir überlegt habe, welche Aufgabe mich reizen könnte“, erzählt der 39-Jährige. „Auf meinem Zettel standen drei Oberligisten und Ratingen war einer davon. Die Wahrscheinlichkeit jedoch war gering, denn da muss vieles passen.“ Aber wie es der Zufall so wollte, suchte 04/19 nach einer mehr oder minder verkorksten Saison einen neuen Trainer und entschied sich für Damian Apfeld, der heute natürlich sagt: „Ich habe es nicht bereut.“
Wie auch? Nach vier Siegen in Folge stehen die Ratinger an der Tabellenspitze, und zwar nicht glücklich, sondern souverän: mit den meisten Punkten, meisten Siegen, meisten Toren, wenigsten Gegentoren und wenigsten Niederlagen – kurz um: nicht nur tabellarisch führend, sondern in allen Bereichen.
Die Zielsetzung vor der Begegnung im Duisburger Stadtteil Homberg ist klar: Der fünfte Sieg soll her. „Das wäre richtig gut“, sagt Damian Apfeld. „Aber das hängt auch vom Gegner und einigen anderen Einflüssen ab.“ Den Gegner stuft er als stark ein, obwohl er nur als Zehnter im Mittelfeld rangiert. „Aber die Homberger haben Qualität und Potenzial im Kader und werden am Ende, wie meist, in den Top Sechs landen. Es ist eines der schwierigsten Auswärtsspiele. Bei dem Wetter auf Naturrasen da sind Tugenden gefragt. Aber wir werden versuchen, im Flow zu bleiben.“
Das soll aber etwas anders aussehen als zuletzt. Da strotzten die Ratinger vor Spielfreude. „Das wird diesmal nicht genügen“, sagt Apfeld und gibt die Marschroute vor: „In Homberg geht es um Kampfgeist, Zweikämpfe, zweite Bälle.“
Dabei muss er sein Team etwas umbauen. Verteidiger Jimmy Atila wird nicht mitwirken können, da er an einer Patellasehnenreizung laboriert. Und auch Mittelfeldspieler Yannick Geisler ist nicht dabei. Der Vize-Kapitän fehlt aus privaten Gründen. Wer dafür in die Anfangsformation rutscht, das wollte Apfeld noch nicht verraten. Aber auch dafür hat er natürlich einen Plan.