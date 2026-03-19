Ratingens Leo Kaiser soll bei „Hanna“ Vollgas geben Oberliga: Vom Fußballer zum Filialleiter – der 19-jährige Leo Kaiser von Ratingen 04/19 soll das Gesicht des neuen Sportgeschäfts in Lintorf sein. Die Namensgeber haben ebenfalls enge Verbindungen zum Verein. So war die Eröffnung am Mittwoch. von Georg Amend · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Leo Kaiser startet bei "Hanna" – Foto: ACHIM BLAZY

Viel besser hätten die Rahmenbedingungen nicht sein können für die Eröffnung des neuen Sportgeschäfts in Lintorf: Die Sonne strahlte mit den namensgebenden Brüdern Georg, Samir und Yakob um die Wette und bescherte ihnen und Filialleiter Leo Kaiser direkt zum Start viel Laufkundschaft. Mit Häppchen, Sekt und anderen Getränken, 50 Prozent Rabatt auf „Einfach alles“ und einer Drehscheibe für Zehn-Prozent-Rabatt-Gutscheine feierte das Team die Neueröffnung.

Seit 25 Jahren ist Georg Hanna (42) in der Branche tätig, selbstständig seit 16 Jahren, ursprünglich mit den Ex-Profi-Fußballern Dennis Grote und Stephan Küsters, und hat seit zwei Jahren das Sportgeschäft „Hanna“ in Duisburg, das nun in Lintorf seine zweite Filiale bekommen hat. Eng verbunden sind die Brüder mit Ratingen 04/19, dessen Präsident Jens Stieghorst bei der Immobilie am Konrad-Adenauer-Platz behilflich war: Georg Hanna war ein halbes Jahr Trainer der Oberliga-Reserve in der Bezirksliga und ist gerade auf dem Weg zu seiner B-Trainerlizenz, Samir trainiert die A-Junioren des Klubs in der Niederrheinliga mit seinem Bruder Yakob als Co-Trainer. „Leo war zwei Jahre mein Kapitän“ Beide kennen daher den neuen „Hanna“-Filialleiter bestens: Leo Kaiser, inzwischen im erweiterten Kader des Oberliga-Teams und Stammspieler der U23 in der Bezirksliga, kommt schließlich aus der 04/19-Jugend. „Leo war zwei Jahre mein Kapitän“, erinnert Samir Hanna (39), sein Bruder Georg erklärt das Konstrukt mit dem 19-jährigen Filialleiter: „Er hat zwei Semester studiert, aber wir haben ihn da rausgezogen, damit er am 1. August hier als Lehrling beginnen kann. Er ist das Gesicht unserer Filiale hier. Ich bin selber in Duisburg eingespannt, wir brauchen aber vor Ort einen Verantwortlichen, der Entscheidungen trifft. Das ist Leo. Und meine Brüder sind als Ratinger immer dabei und können ihn an die Hand nehmen.“

Kaiser freut sich über die Chance: „Ich bin schon super ausgebildet worden von den Jungs und fühle mich bereit.“ Und was kann er aus dem Fußball in seinen Job übernehmen? Georg Hanna übernimmt die Antwort: „Die Handschrift von Sammy“, sagt er mit Blick auf seinen Bruder. „Disziplin, Ehrgeiz, Intensität – das hat Leo bei ihm zwei Jahre gelernt.“ Kaiser ergänzt: „Das macht mich auch aus. Darum verstehen wir uns auch so gut.“ Georg Hanna finalisiert: „Wer diese Tugenden von Sammy so lebt, ist auch für uns der richtige Mann, um hier Vollgas zu geben.“ „Ich fühle mich in Ratingen pudelwohl“ Gleichzeitig ist der neue Job aber auch eine Bindung an die Umgebung von Ratingen 04/19 – verbaut das einem 19-Jährigen nicht eventuell fußballerische Möglichkeiten? „Leo hat bei uns alle Freiheiten“, betont Georg Hanna und ergänzt fulminant: „Wenn Leo die Möglichkeit haben sollte, zum Beispiel in München Regionalliga zu spielen, fahre ich ihn persönlich da hin.“ Lieber wäre es dem Brüder-Trio und Kaiser sicherlich, wenn 04/19 selber als aktueller Oberliga-Spitzenreiter den Aufstieg in dieser Saison schaffen würde. „Ich bin seit vier Jahren in Ratingen und fühle mich hier pudelwohl. Deswegen hat das jetzt hier auch so gut gepasst“, sagt der Teenager.