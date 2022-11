Ratingens C-Junioren stehen am Scheideweg Die Ratinger U15-Fußballer können noch die Meisterschafts- oder die Abstiegsrunde der Regionalliga erreichen. Gegen Bielefeld zählt daher Samstag nur ein Erfolg.

Es war ein Punkt für die Moral. Weil die U15-Junioren von Ratingen 04/19 großes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten unter Beweis gestellt hatten, sicherten sie sich in der Regionalliga West noch ein 1:1 beim SC Preußen Münster. In der letzten Spielminute gelang Elvedin Dzeladin der Treffer zum Ausgleich. „Wir sind insgesamt zufrieden, weil wir die Niederlage verhindern konnten“, sagt Coach Kai Schmidt. „Trotzdem hätten wir die Chancen gehabt, drei Punkte zu holen, wenn wir effektiver gewesen wären. Daran müssen wir in den nächsten Wochen noch arbeiten.“