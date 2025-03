Ratingens C-Junioren müssen sich steigern

Bochumer überraschend passiv

Während die Ratinger das erste Spiel der Rückrunde verlegt hatten, war Hordel bereits in der vergangenen Woche mit einer 3:4-Niederlage in Siegen gestartet. Dieses Spiel hatte sich Voss angesehen. „Allerdings wurden wir überrascht, denn diesmal präsentierte sich das Team aus Bochum sehr passiv und abwartend. Wir mussten das Spiel also machen und haben uns damit schwergetan“, sagte der 04/19-Coach. Nach rund 20 Minuten kassierte man nach einer Flanke von links das 0:1, hier stimmten die Zuordnungen nicht. Voss vermisste von seinem Team in Bochum auch die Passschärfe und Passqualität, die Präzision.