Ratingens bitteres Fazit: „Wir sind an uns selbst gescheitert“

Auf der anderen Seite waren nach den beiden Gegentoren noch rund 60 Minuten Zeit für den zweitbesten Angriff der Liga, das Spiel noch in die gewünschte Richtung zu drehen. Doch die Ratinger fanden kaum Wege zum Tor, und wenn doch, dann verteidigten die Monheimer im Verbund mit ihrem Keeper Luca Fenzl, der vor der Saison von 04/19 ins Rheinstadion gewechselt war, aufopferungsvoll und verdienten sich den Sieg. Das finale Anrennen der Gäste war planlos und hektisch.

So fasste Apfeld enttäuscht zusammen: „Wir müssen festhalten: So toll die Saison auch gewesen ist – wir haben es von der Birne nicht geschafft, in den entscheidenden Spielen einen klaren Kopf zu behalten und unsere Qualität so aufs Feld zu bringen, dass wir die Spiele gewinnen. Wir sind an uns selbst gescheitert.“ Im Saisonfinale hatte es zeitweise gewirkt, als hätte 04/19 von Anfang nicht den Glauben gehabt, dass es noch etwas werden könnte mit dem Aufstieg – und als die Chance dann doch da war, konnte es nicht zugreifen. „Jeder Einzelne in der Kabine wollte das“, entgegnete Apfeld zwar, wusste aber auch: „Dann ist es Kopfsache, eine Blockade vielleicht, die verhindert, dass man komplett da ist.“ So blieb für Ratingen die Rolle als Vizemeister – und als die Fans das in Monheim skandierten, überkamen Apfeld die Emotionen.